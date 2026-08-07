Про це повідомила "Нова Пошта".

Що відомо про інцидент?

Працівники "Нової пошти" у Франківську вирішили вигнати собаку зі складу. Для цього співробітники використовували швабру та просто штовхали тварину.

Працівники пошти виганяли собаку шваброю: дивіться відео

У компанії миттєво відреагували на інцидент та наголосили, що причетних було звільнено. Також "Нова пошта" пообіцяла знайти собаку та відразу направити її до ветеринарної клініки.

Відео, яке поширилося мережею, стало для нас шоком. Ми категорично не толеруємо жорстокості чи зневажливого ставлення до тварин. Те, що ми побачили на відео, абсолютно суперечить нашим цінностям. Наразі ми завершуємо внутрішнє розслідування та ухвалили єдине можливе рішення – ми припиняємо співпрацю з цими працівниками,

– заявили у компанії.

Також у компанії наголосили, що Нова пошта є "pet-friendly простором". У деяких відділеннях живуть врятовані коти, для тварин встановлюють поїлки, взимку пускають їх зігрітися, а зображення тварин на фірмових коробках називають символом турботи.

Де зараз песик?

Згодом у "Новій пошті" повідомили, що песика, якого вигнали із приміщення одного з відділень в Івано-Франківську, знайшли.

Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника. Завтра відвеземо його до ветклініки на огляд та необхідні щеплення. А вже після цього песик поїде до своєї нової люблячої родини,

– розповіли у компанії.



Песика, якого вигнали з відділення НП в Івано-Франківську, знайшли, тварина в безпеці / Фото "Нової пошти"

Там також подякували людям за небайдужість та пообіцяли тримати в курсі оновлень ситуації із песиком.

Нова петиція про жорстоке поводження з тваринами: що відомо?

Відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди за участі тварин пропонують посилити. Мова йде не про сам факт наїзду на чотирилапого, а про залишення його без допомоги. Про це пишуть автори петиції на сайті Кабінету Міністрів.

Покарання пропонують за те, що водії, наїхавши на тварину, покидають її на місці без допомоги. Автори петиції пропонують прирівняти такі дії до жорстокого поводження з тваринами.

Крім того, правоохоронців просять не ігнорувати виклики, а проводити розслідування ДТП за участі тварин. Контроль за законодавством, на думку українців, дозволив би краще захищати домашніх і безпритульних тварин.