После скандала с патрульными: "слуге" Брагарю вернули водительские права
Источник:фейсбук Евгения Брагара
Недавно у народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара произошел скандал с патрульным. Во время него у нардепа забрали водительские права.
Но пока ему их уже вернули. Об этом сообщил "слуга" в своих социальных сетях.
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Брагар: Эпопея с обвинением завершена
По словам Брагара, в субботу, 10 июля, он получил отрицательный тест с государственной медицинской лаборатории на улице Петра Запорожца, 20.
Уже сегодня (12 июля – 24 канал) я забрал свое водительское удостоверение. Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена,
– написал нардеп.
Он отметил, что все же в итоге этой истории у него осталось 2 вопроса.
Первый вопрос
Первый вопрос, как отметил Брагар, почему затянули процедуру сообщения результатов теста. Ведь кулуарно об отрицательном результате ему стало известно еще 4 июля. В то же время почти неделю тянули с официальным заключением.
"Я считаю, что это связано с желанием ряда лиц затянуть этот процесс и завершить историю "по-тихому", не вредя "чести мундира", – сказал депутат.
Второй вопрос
Также у нардепа есть вопрос к патрульным. Он касается превышения служебных полномочий и вымогательства взятки. "По итогам моих заявлений в ГБР зарегистрировали производства в отношении двух патрульных. Надеюсь, они больше никогда не "будут кошмарить" и не потребуют взятки на дороге", – сказал нардеп.
Коротко о скандале Брагара с патрульными
- Конфликт "слуги народа" с патрульными состоялся 4 июля. Они остановили автомобиль нардепа из-за того, что в транспорта были проблемы с подсветкой лампочек.
- Также патрульные заподозрили депутата в управлении автомобиля под действием наркотиков. Его завезли на соответствующий тест, который показал, что Брагар не употреблял наркотики.
- По словам "слуги", ему намекали на то, чтобы он дал взятку, но нардеп отказался.
- Он написал на патрульных заявление, поэтому Департамент полиции Украины должен был проверить законность действий патрульных.