Как отмечают в ведомстве, в целях проверки информации, опубликованной журналистами, исполняющий обязанности начальника ОВА издал распоряжение о проведении внепланового аудита относительно эффективности использования бюджетных средств при закупке формы для территориальной обороны.

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Реакция Херсонской ОВА на обвинение

Там подчеркнули, что в случае подтверждения каких-либо фактов нарушений материалы аудита будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

Со своей стороны Херсонская ОВА будет принимать все необходимые меры для предотвращения и противодействия коррупции. Мы готовы всемерно способствовать выявлению таких фактов. Если информация подтвердится, виновные будут обязательно привлечены к ответственности,

– говорится в сообщении.

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