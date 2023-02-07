Как отмечают в ведомстве, в целях проверки информации, опубликованной журналистами, исполняющий обязанности начальника ОВА издал распоряжение о проведении внепланового аудита относительно эффективности использования бюджетных средств при закупке формы для территориальной обороны.
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Реакция Херсонской ОВА на обвинение
Там подчеркнули, что в случае подтверждения каких-либо фактов нарушений материалы аудита будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования.
Со своей стороны Херсонская ОВА будет принимать все необходимые меры для предотвращения и противодействия коррупции. Мы готовы всемерно способствовать выявлению таких фактов. Если информация подтвердится, виновные будут обязательно привлечены к ответственности,
– говорится в сообщении.
Скандал в Минобороны по закупкам продуктов
- 21 января "Зеркало недели" опубликовало копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- При этом журналисты сравнили цены по сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2-3 раза.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период. 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку.
- Недавно министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по поводу системы закупки продуктов. Он признал свой "коммуникационный провал", а также указал на ошибку журналиста-расследователя.