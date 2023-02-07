Як зазначають у відомстві, з метою перевірки інформації, опублікованої журналістами, виконуючий обов'язки начальника ОВА видав розпорядження щодо проведення позапланового аудиту стосовно ефективності використання бюджетних коштів при закупівлі форми для територіальної оборони.

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Реакція Херсонської ОВА на звинувачення

Там наголосили, що у разі підтвердження будь-яких фактів порушень, матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.

Зі свого боку Херсонська ОВА вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання та протидії корупції. Ми готові всебічно сприяти виявленню таких фактів. Якщо інформація підтвердиться, винні будуть обовʼязково притягнуті до відповідальності,

– йдеться у повідомленні.

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