Як зазначають у відомстві, з метою перевірки інформації, опублікованої журналістами, виконуючий обов'язки начальника ОВА видав розпорядження щодо проведення позапланового аудиту стосовно ефективності використання бюджетних коштів при закупівлі форми для територіальної оборони.
Важливо Ні кораблів, ні "Шахідів": в ОК "Південь" оцінили загрозу обстрілу України
Реакція Херсонської ОВА на звинувачення
Там наголосили, що у разі підтвердження будь-яких фактів порушень, матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.
Зі свого боку Херсонська ОВА вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання та протидії корупції. Ми готові всебічно сприяти виявленню таких фактів. Якщо інформація підтвердиться, винні будуть обовʼязково притягнуті до відповідальності,
– йдеться у повідомленні.
Скандал у Міноборони щодо закупів продуктів
- 21 січня "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.
- При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2–3 рази.
- Через це у Міноборони повідомили про службову перевірку, а також підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період. 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.
- Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо системи закупівлі продуктів. Він визнав свій "комунікаційний провал", а також вказав на помилку журналіста-розслідувача.