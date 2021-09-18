Скандал с подводными лодками: Франция заявила о потере доверия к Австралии
Источник:France24
Австралия разорвала контракт с Францией о поставке подводных лодок. В Париже заявили, что из-за этого Европа потеряла доверие к этой стране.
Расторжение контракта Австралии и Франции прокомментировал в эфире телеканала государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.
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Реакция Франции на действия Австралии касательно подводных лодок
Дипломат назвал действия Австралии "серьезным подрывом доверия", которое может поставить под вопрос сотрудничество с этой страной.
Я не вижу, как мы можем доверять австралийским партнерам,
– подчеркнул Бон.
Напомним, ранее стало известно, что Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.
Скандал с подводными лодками: что известно
- 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового оборонного партнерства AUKUS. Страны-союзники в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот.
- В результате Канберра заявила о расторжении едва ли не самого масштабного за свою историю военного контракта – с Парижем. Говорится о сумме в размере нескольких десятков миллиардов долларов.
- После этого в МИД Франции приняли решение отозвать послов своей страны в США и Австралии. Сейчас это сделают только для консультаций.