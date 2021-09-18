Скандал с подводными лодками: Франция заявила о потере доверия к Австралии

Австралия разорвала контракт с Францией о поставке подводных лодок. В Париже заявили, что из-за этого Европа потеряла доверие к этой стране.

Расторжение контракта Австралии и Франции прокомментировал в эфире телеканала государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

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Реакция Франции на действия Австралии касательно подводных лодок

Дипломат назвал действия Австралии "серьезным подрывом доверия", которое может поставить под вопрос сотрудничество с этой страной.

Я не вижу, как мы можем доверять австралийским партнерам,

– подчеркнул Бон.

Напомним, ранее стало известно, что Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.

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