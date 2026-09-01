В 427-й отдельной бригаде беспилотных систем "Рарог" заявили о давлении на одну из своих боевиц после ее спора с командиром медицинской службы "Ульф" Алиной Михайловой.

Что известно о публичном споре военных в сети?

Алина Михайлова отреагировала на пост в Threads о создании новых бригад СБС. Она отметила, что для комплектования новых подразделений военное командование требовало направлять в них военнослужащих из других частей.

В комментариях на это отреагировала военнослужащая 427-й бригады "Рарог". Она заявила, что Михайловой якобы не стоит переживать из-за отбора людей для новых подразделений, поскольку 59-й бригаде, в состав которой входит батальон "Волки Да Винчи", "обычно отдают все, что можно".

Михайлова восприняла этот комментарий как пренебрежение к 59-й бригаде. Она назвала ее одной из лучших в Силах обороны Украины. Военная указала, что 59-я бригада всегда в лидерах по поражениям и боевой эффективности, в отличие от 427-й бригады.

И прежде чем открывать свое тупое е**ло в сторону одной из лучших бригад в СОУ – стоит зайти в "дельту" и поискать там свое подразделение в рейтинге по поражениям, боевой эффективности и т. д. Не нашли? Вот беда. А 59-я бригада, которой "отдают все, что можно", – почему-то всегда в топе,

– написала командир "Ульфа".

Конфликт между двумя военными / Скриншот

После этого Михайлова напрямую обратилась к 427-й бригаде, спросив, являются ли высказывания их военнослужащей официальной позицией всего подразделения.

В "Рароге" ответили развернутым заявлением. Там отметили, что соцсети для некоторых военных фактически стали еще одной площадкой для конфликтов.

В бригаде подчеркнули, что уважают военнослужащих 59-й бригады и не ставят под сомнение их боевые заслуги. В то же время в "Рароге" заявили, что не согласны с тем, что личный комментарий одной военнослужащей автоматически воспринимается как позиция всей бригады.

В то же время там также выступили против публичного унижения своей военнослужащей из-за ее высказываний. В бригаде добавили, что после начала конфликта она начала получать угрозы. В частности, от нее требовали извиниться перед Алиной Михайловой, в противном случае угрожали перевести ее "в пехоту на Донбасс".

Своих людей мы не отдадим на публичную травля только потому, что у оппонента больше медийных ресурсов. У Юлии, которую публично унизили и которой присылают угрозы, вся семья состоит из военных: отец с 2014 года находится на боевых заданиях, мать – парамедик с 2014 по 2024 год, родной брат – заместитель командира роты в одной из бригад ДШВ, родная сестра – командир роты в одной из штурмовых бригад,

– говорится в заявлении "Рарога".

Угрозы в адрес военнослужащих "Рарога" / Скриншот

В бригаде подчеркнули, что споры о том, какое подразделение воюет лучше, у кого показатели выше, лишь ослабляют Силы обороны.

Кроме того, в "Рароге" назвали странным именно возмущение по поводу перевода военнослужащих в вновь созданные подразделения. Там пояснили, что комплектование новых воинских частей происходит по решениям военного командования, а необходимый личный состав могут выделять уже существующие подразделения. Поэтому, по их словам, такие вопросы не решаются посредством споров в соцсетях.

Алина Михайлова в ответ заявила, что ее позиция также была личным мнением, как и комментарий военнослужащей "Рарога". Она призвала не трактовать ее ответ как угрозу авторитету всей 427-й бригады.

Впоследствии для hromadske ситуацию прокомментировал 108-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи". Там заявили, что пока неизвестно, кто именно стоит за угрозами военнослужащей "Рарогу" и имеет ли этот человек какое-либо отношение к батальону.

В "Волках Да Винчи" подчеркнули, что не участвуют в подобных конфликтах в соцсетях и не угрожают военнослужащим других подразделений.