Дело Галущенко: экс-министр признался, будет ли собирать 200 миллионов на залог
- Бывший министр энергетики не намерен собирать 200 миллионов гривен для залога.
- По мнению Германа Галущенко, приемлемая сумма залога составляет до 30 миллионов гривен.
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что не намерен собирать 200 миллионов гривен для внесения залога, который ранее ему назначил Высший антикоррупционный суд по делу о хищениях.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на его заявление во время заседания суда.
Будет ли вносить Галущенко залог?
Во время заседания Герман Галущенко заявил, что планирует направить средства на оплату работы защитников для подготовки апелляции. Сторона защиты и обвинения сейчас изучают возможность обжалования решения ВАКС.
Я буду собирать на адвокатов, чтобы они подали апелляцию,
– сказал он в зале суда.
Напомним, что сам экс-министр говорил, что нормальной считал бы сумму залога до 30 миллионов гривен, прокуратура ходатайствовала о 425 миллионах.
Также Герман Галущенко заявил, что при таком залоге он может годами сидеть в СИЗО, ведь якобы не имеет возможности внести такую сумму. Бывший чиновник добавил, что не знает, кто из его окружения смог бы заплатить такие деньги.
В чем подозревают Галущенко?
Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, теневая организация получала "откаты" от контрактов с поставщиками.
Вскоре после этого Верховная Рада рассмотрела увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции, которую он тогда занимал. Ранее президент вывел его и министра энергетики Светлану Гринчук из состава СНБО.
Недавно сообщили о задержании Германа Галущенко при попытке пересечения государственной границы. В НАБУ подтвердили эту информацию, и отметили, что это произошло в рамках расследования дела "Мидас".
Уже 17 февраля состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Оно длилось несколько часов. Галущенко отправили под стражу на 60 дней.