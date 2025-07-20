Нардеп Гурин заявил, что для ветеранов не должно быть льгот: все детали скандала

Нардеп Дмитрий Гурин попал в скандал. Он написал, что для ветеранов не должно быть льгот. Гурина жестко раскритиковали, поэтому нардеп извинился и объяснил свое мнение в ряде постов.

Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Тайна "списка Эпштейна": как скандал с вечеринками богачей шокировал Америку и причастен ли Трамп

Что написал Гурин о льготах для ветеранов и как реагировало общество?

Представитель "Слуги народа" высказался, что в "цивилизованных странах" подход к социальной помощи таков: она нужна для того, чтобы человек встал на ноги и перестал в ней нуждаться. По его мнению, Украина медленно движется в эту сторону.

У ветеранов не должно быть никаких "льгот". Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и прочего совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время пребывания на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования, помощи в поиске работы. (...) Социальную помощь должны адресно получать те, кто в ней реально нуждается, пока они в ней нуждаются, а не пожизненно люди со "статусом УБД", которые провели на ЛБС два дня,

– написал нардеп.



Оригинальный пост Дмитрия Гурина / Скриншот 24 Канала

Ряд известных военных и ветеранов раскритиковал нардепа. Среди них были Олег Симороз, Илья Самойленко, Евгений Спирин.

Некоторые напомнили о депутатских льготах, которые тот имеет. Многих возмутили слова о "двух днях на ЛБЗ", поскольку и за это короткое время можно получить серьезные ранения.

Люди подчеркнули, что Дмитрий Гурин оторван от реалий, и пригласили его приехать в Донецкую область – хотя бы на два дня.

Также интернет-сообщество возмутилось словам Гурина о "другой присяге".

То, что защита Родины – обязанность, записано в Конституции. У меня другая присяга, я так же служу народу Украины,

– считает нардеп.

После скандала нардеп удалил этот пост и выложил сообщение с извинениями.

Гурин не впервые попадает в скандалы. Еще до полномасштабного вторжения он указал в декларации имущество в России. А в 2024 году "по ошибке" проголосовал за законопроект №11340, "который дает возможность коррупционерам сливаться с уголовных дел".

Громада, занесло, написал ***ню, извиняюсь. Я так же даю присягу и так же служу народу Украины, как госслужащие и судьи, но все мы служим не так же, как военные – они рискуют самым дорогим, жизнью за нашу возможность мирно жить, мы все у них в долгу,

– добавил он.

В комментариях пользователи начали иронизировать. Более того, некоторые даже призвали Гурина удалить свои соцсети, если тот не может следить за языком, потому что он нардеп, а не просто рядовой анонимный пользователь. Поэтому "занесло" – не оправдание.



В интернете троллят Гурина / Скриншоты 24 Канала

Дмитрий Гурин детализировал свое мнение относительно льгот:

Социальная помощь ветеранам должна быть. Это должна быть или монетизация, или закупка услуг (реабилитация, протезирование, обучение) "в интересах ветерана, желательно на частном рынке".

Немонетизированных льгот, "за которые платит непонятно кто, а значит платить никто не хочет", не должно быть. По мнению Гурина, это унизительно и недостойно.

Базовые услуги вроде образования и лечения ветеран должен получать бесплатно, "как и любой гражданин Украины".

ПТСР у ветеранов должны лечить "вне всех очередей, чтобы как можно быстрее вернуть ветерана к полноценной жизни". Нардеп сообщил, что имеет проект и "личный вызов" – в 2026 году запустят систему лечения ПТСР, на которую должно быть выделено 200 миллионов гривен.

"Главный смысл социальной помощи ветерану – сделать так, чтобы ветерану она стала не нужна. Ветеран должен быть интегрированным в общество высокооплачиваемым специалистом или успешным бизнесменом, и государство должно помочь ему таким стать. На пожизненные выплаты ветеранам в бюджете в ближайшие 20 лет не хватит средств или это будут унизительные копейки", – продолжил мысль Гурин.

Напоследок он подчеркнул, что военные дают присягу, служат народу Украины и многие из них рискуют жизнью. А вот "народные депутаты, судьи, госслужащие так же дают присягу и служат народу Украины, однако не рискуют жизнью".

В еще одной заметке нардеп заявил, что пообщался с военными и ветеранами.

Их запрос на соцподдержку состоит из двух частей: 1) реабилитация, переобучение, помощь в поиске работы, все то, о чем я писал; 2) льготы, которые покажут, что "нас ценят, уважают и нам благодарны",

– подчеркнул Гурин.

Интересно, что похожие вещи он написал и о чернобыльцах, но это сообщение не получило такой огласки.