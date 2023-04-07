Скандал с работником Офиса генпрокурора: мужчина написал заявление на увольнение

Мужчина, который начал ругаться с инспектором по парковке в Киеве, после скандала написал заявление об увольнении. Как оказалось, Николай Закриничный действительно работал в Офисе генпрокурора.

В Киеве 6 апреля произошел инцидент в Подольском районе. Мужчина набросился на инспектора по парковке из-за того, что его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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Мужчина действительно работал в Офисе генпрокурора

В комментарии журналистам в Офисе генпрокурора подтвердили, что мужчина по имени Николай Николаевич Закриничный был их сотрудником. Однако он был не прокурором, а занимался "организационной работой".

Сообщаем, что гражданин, видео с которым был обнародован рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование,

– заявили в ведомстве.

Сейчас мужчина уже написал заявление об увольнении. Впоследствии в Офисе генпрокурора его рассмотрят и отстранят от должности мужчину, устроившего скандал.

Отметим, что на старой версии сайта Офиса генпрокурора Николай Закриничный указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".

Мужчина обругал инспектора по парковке

В четверг, 7 апреля, в сети распространяли видео, на котором мужчина по имени Николай Николаевич Закриничный напал на инспектора по парковке. Мужчина показал удостоверение сотрудника Офиса генпрокурора и потребовал вернуть автомобиль.

Закриничный начал ссориться с инспектором парковки, почему эвакуировали его машину. Нарушителя совсем не волновало то, что автомобиль припарковали в запрещенной зоне у остановки для общественного транспорта. Также он сфотографировал инспектора, который отправил его автомобиль на штрафплощадку. После этого мужчина быстро покинул место инцидента.