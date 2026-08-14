Скандал с эвакуацией: водителя Красного Креста доставили в ТЦК прямо с рейса – что говорит полиция

Во время эвакуации двух семей с детьми из опасных районов Херсона водителя отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста остановили на блокпосту и доставили в территориальный центр комплектования. Волонтеры заявляют, что правоохранители действовали обманным путем, а гражданских пассажиров оставили на произвол судьбы посреди дороги.

Об этом сообщил Отряд быстрого реагирования ТЧХУ города Херсона в своем инстаграме.

Что известно о скандале с мобилизацией водителя Красного Креста?

Инцидент произошел 14 августа вблизи населенного пункта Шевченково, что в Николаевской области. Эвакуационная группа направлялась из Херсона, спасая местных жителей от постоянных обстрелов, когда их автомобиль остановили для проверки документов.

По информации херсонского отделения Общества Красного Креста, один из полицейских во время разговора заявил, что водитель якобы находится в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранитель предложил мужчине поехать в медицинское учреждение для сдачи анализа крови. Однако вместо больницы волонтера сразу отвезли в сборный пункт, чтобы он прошел военно-медицинскую комиссию.

Представители гуманитарной миссии отмечают, что пассажиров эвакуационного рейса "просто бросили" на месте остановки без помощи. В своем официальном заявлении организация резко осудила такие действия.

То, что произошло с волонтерами Херсонского отряда во время выполнения эвакуационного рейса, вызывает возмущение. Действия, которые препятствуют гуманитарной работе и ставят под угрозу своевременную эвакуацию людей с опасных территорий, недопустимы и должны получить надлежащую оценку,

– подчеркнули в отряде быстрого реагирования.

В Николаевской области во время эвакуации людей из Херсона был задействован водитель транспортного средства / Фото из аккаунта Отряда быстрого реагирования ОККУ города Херсона в инстаграме

Что говорят в полиции по поводу инцидента?

В Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области факт остановки автомобиля подтвердили. Там пояснили, что на указанном участке дороги работала совместная группа оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и СП вместе с полицейским. В ходе проверки выяснилось, что водитель гуманитарной миссии подлежит мобилизации и не имеет оформленного бронирования, поэтому его и доставили в военкомат.

Правоохранители категорически опровергают информацию о том, что семьи с детьми бросили на произвол судьбы. По их словам, на место происшествия оперативно прибыл другой водитель, который успешно довез людей до запланированного места назначения.

Чтобы выяснить все обстоятельства конфликта, руководство областной полиции уже назначило служебное расследование. Специалисты должны оценить правомерность действий полицейского во время проверки документов и задержания волонтера. По итогам проверки обещают принять все необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством.

Напомним, что в Тернополе полиция незаконно задержала мужчину с инвалидностью и удерживала его в ТЦК, несмотря на действующую отсрочку от мобилизации. Мужчину с сердечными заболеваниями, не получившего надлежащей медицинской помощи, отпустили домой после суток содержания под стражей.