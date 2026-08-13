NASA обозначила Крым как "российский" во время трансляции солнечного затмения

Известное космическое агентство оказалось в центре громкого международного скандала из-за вопиющей географической ошибки. Во время масштабной прямой трансляции зрители заметили карту с аннексированной территорией.

Об этом стало известно во время трансляции.

Что известно об ошибке NASA?

Вечером 12 августа NASA оказалось в центре неприятной истории из-за карты, которую показали во время прямой трансляции солнечного затмения. На кадрах временно оккупированный Крым был обозначен как территория России.

Во время трансляции солнечного затмения полоса явления проходила через Гренландию, Исландию и Испанию, а эфир смотрели миллионы людей по всему миру. В то же время внимательные зрители заметили, что на карте украинский полуостров был отделен от материковой части Украины и представлен как часть России.

Напомним, 12 августа 2026 года произошло первое с 1999 года полное солнечное затмение над материковой Европой. Полная фаза прошла через Гренландию, Исландию и Испанию, а в Украине затмение было частичным: во Львове Луна закрыла около 40,4 % Солнца, в Ужгороде – 43,4 %, а в Киеве – всего 2,7 %.

Что известно о подобных случаях

Подобные географические ошибки уже не раз становились поводом для скандалов. В 2018 году за публикацию карты с "российским" Крымом британской газете The Times пришлось официально извиниться, а в 2021 году после обращений украинской стороны Apple исправила некорректные карты в приложении Apple Music for Artists.

Подобные инциденты происходили и на официальном уровне. В 2023 году искаженную карту использовали в одном из видеороликов правительства Венгрии, а совсем недавно, в 2025 году, в эфире телеканала CBS показали карту Украины без оккупированного Крыма, хотя другие временно оккупированные территории юга и востока на ней оставили.