Полиция провела беседы с представителями этой "золотой столичной молодежи". Как оказалось, они не только со скандалом на улицах Киева, но делились в соцсетях, как совершают надругательство над государственным флагом, а также поют российский гимн. Кем оказались эти подростки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование Bihus.Info.

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Что известно о фигурантах скандала с мажорами в Киеве

Журналисты Bihus.Info установили, что один из несовершеннолетних "мажоров" – Николай Цимидан. Это сын экс-мэра Лимана, что в Донецкой области, Петра Цимидана, который сейчас он руководит аграрным бизнесом.

Мужчину подозревали в связях с сепаратистами, ведь в 2014 во время оккупации города он, похоже, "нашел общий язык" с россиянами.

Сейчас его сын Николай говорит, что такие публикации "проплатили активисты",

– пишут журналисты Bihus.Info.

Несмотря на возможное сотрудничество Цимидана с оккупантами, после освобождения Лимана он не был наказан, и снова вернулся на свою должность. Однако, жители города неоднократно жаловались, что их мэр со своими обязанностями не справляется.

Кроме сепаратизма, Цимидана подозревали в недостоверном декларировании. Дело попало в суд, но ничем не закончились.

"А его сын сейчас живет свою лучшую жизнь уже в Киеве. Соцсети парня – это люксовые тачки и постоянные вечеринки в дорогих киевских заведениях... Николай пишет, что тратит ежедневно от 7 до 40 тысяч гривен", – говорят журналисты-расследователи.

Второй фигурант и любитель русской музыки – Андрей Драган.

"Еще один герой из видео, который разбрасывался баблом из окна ... дорогого "крузака", – говорится в расследовании Bihus.Info.

Парень не впервые встревает в скандалы. Так, в июне 2024 года 16-летний Драган опубликовал видео, где посреди Киева поет гимн России и называет себя "русским".

Парня оперативно нашла полиция и СБУ.

"У него так же быстро нашлось оправдание – мол, видео старое, записано еще за несколько лет до публикации, а как оно попало в сеть, парень не знает, потому что сам ничего не обнародовал", – рассказали журналисты.

В конце концов Драган публично просил прощения. Но не только за любовь к России, но и за то, что выдавал себя за сотрудника СБУ и публиковал фейковые удостоверения и грамоты, хвастаясь "связями" по службе в своих 16 лет.

Позже свои извинения он назвал "показухой для народа".

Также в Bihus.Info рассказали, что ранее Драган обнародовал информацию о сотрудничестве с нардепом Артемом Дмитруком – он является фанатом русской церкви и известен мошенническими колл-центрами. Депутат сейчас живет в Британии и рассказывает об "ужасах в Украине" росСМИ.

Третий несовершеннолетний из видео – Антон Юткин. Парень оказался сыном бизнесмена, который имеет связи в оккупированном Крыму

В расследовании говорится о том, что его отец Вячеслав Юткин владеет несколькими отелями. С конца 2023 года он находится в санкционном списке СНБО.

Что известно о фигурантах скандала с мажорами в Киеве: смотрите видео

"Всего юношей, которые фигурировали на этом видео, было шестеро. Трое, о которых мы не упомянули, сейчас не появляются в публичном пространстве. Часть из них даже не общается со своими друзьями", – подытожили журналисты Bihus.Info.