Поліція провела бесіди з представниками цієї "золотої столичної молоді". Як виявилося, вони не лише зі скандалом порозважалися на вулицях Києва, але й ділилися у соцмережах, як здійснюють наругу над державним прапором, а також співають російський гімн. Ким виявилися ці підлітки, розповідає 24 Канал із посиланням на розслідування Bihus.Info.

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Що відомо про фігурантів скандалу з мажорами у Києві

Журналісти Bihus.Info встановили, що один із неповнолітніх "мажорів" – Микола Цимідан. Це син ексмера Лимана, що на Донеччині, Петра Цимідана, який нині він керує аграрним бізнесом.

Чоловіка підозрювали у зв'язках із сепаратистами, адже у 2014 під час окупації міста він, схоже, "знайшов спільну мову" з росіянами.

Нині його син Микола каже, що такі публікації "проплатили активісти",

– пишуть журналісти Bihus.Info.

Попри можливу співпрацю Цимідана з окупантами, після звільнення Лимана його не було покарано, і він знову повернувся на свою посаду. Однак, мешканці міста неодноразово скаржилися, що їхній мер зі своїми обов'язками не справляється.

Окрім сепаратизму, Цимідана підозрювали у недостовірному декларуванні. Справа потрапила до суду, але нічим не закінчилися.

"А його син нині живе своє найкраще життя вже в Києві. Соцмережі хлопця – це люксові тачки і постійні вечірки в дорогих київських закладах… Микола пише, що витрачає щодня від 7 до 40 тисяч гривень", – кажуть журналісти-розслідувачі.

Другий фігурант та любитель російської музики – Андрій Драган.

"Ще один герой з відео, який розкидався баблом з вікна … дорогого "крузака", – йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Хлопець не вперше встряє у скандали. Так, у червні 2024 року 16-річний Драган опублікував відео, де посеред Києва співає гімн Росії та називає себе "рускім".

Хлопця оперативно знайшла поліція та СБУ.

"У нього так само швидко знайшлося виправдання – мовляв, відео старе, записане ще за кілька років до публікації, а як воно потрапило в мережу, хлопець не знає, бо сам нічого не оприлюднював", – розповіли журналісти.

Зрештою Драган публічно просив вибачення. Але не лише за любов до Росії, але й за те, що видавав себе за співробітника СБУ і публікував фейкові посвідчення та грамоти, хвалячись "зв'язками" по службі у своїх 16 років.

Пізніше свої вибачення він назвав "показухою для народу".

Також у Bihus.Info розповіли, що раніше Драган оприлюднив інформацію про співпрацю з нардепом Артемом Дмитруком – він є фанатом російської церкви та відомий шахрайськими кол-центрами. Депутат наразі живе у Британії та розповідає про "про жахи в Україні" росЗМІ.

Третій неповнолітній із відео – Антон Юткін. Хлопець виявився сином бізнесмена, який має зв'язки в окупованому Криму

У розслідуванні йдеться про те, що його батько В'ячеслав Юткін володіє кількома готелями. З кінця 2023 року він перебуває у санкційному списку РНБО.

Що відомо про фігурантів скандалу з мажорами у Києві: дивіться відео

"Усього юнаків, які фігурували на цьому відео, було шестеро. Троє, про яких ми не згадали, зараз не з’являються у публічному просторі. Частина з них навіть не спілкується зі своїми друзями", – підсумували журналісти Bihus.Info.