Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он напомнил, что возмущение украинцев вызвала поездка уже бывшего представителя фракции "Слуга народа" в Таиланд.

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Там Тищенко якобы должен был "улучшать взаимодействие с представителями украинской общины".

"Таиланд – действительно очень непростой фронт"

Давидюк иронически отметил, что в Таиланде у нардепа было много важных дел.

"Держать тайский котел и тайский батальон – это очень непростая вещь. Это нужно ходить по пляжу, взять с собой помощницу, вместе полететь, это все оплатить", – отметил политолог.

По версии Тищенко, командировку в Таиланд во время войны в Украине он оплатил за свой счет. Давидюк отметил, что это создало нардепу дополнительные трудности, ведь в Таиланде все подорожало.

Туда столько россиян поехало, что цены выросли в 3 – 4 раза. Это действительно очень непростой фронт,

– сказал политолог.

Он добавил, что на этом "фронте" никто не волонтерит и все расходы упали на плечи бедного Тищенко.

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Тищенко пытается сделать журналистов козлами отпущения

Давидюк отметил, что если говорить серьезно, то очень странно, что после всего этого народный депутат пытается сделать козлами отпущения украинских журналистов.

На самом деле журналисты оказывают для государства суперуслугу. Когда правоохранительные органы молчат, а остальные депутаты покупают автомобили на миллионы долларов, сидят в Австрии, на Лазурном побережье или в Дубае, ни у кого нет вопросов,

– подчеркнул политолог.

Давидюк добавил, что только журналисты обратили внимание на то, что так не должно быть.

Беспорядок в Верховной Раде

По словам Давидюка, очень важно обнародовать подобные истории обо всех зарубежных визитах народных депутатов и анализировать, кто и сколько раз где был и с какой целью.

"В парламенте происходит беспорядок. Верховная Рада становится примером того, как не нужно делать во время войны. Понятно, что депутатам хочется жить в другой реальности, где есть Таиланд и Дубай и где можно отдыхать месяцами. Но так быть не может", – сказал политолог.

Он добавил, что столь же недопустимы случаи незаконного обогащения отдельных народных избранников. Давидюк подчеркнул, что не может быть так, что во время войны вся страна отдает все, что имеет, а кто-то в это время набивает себе карманы.

"Наша задача сейчас – победить Россию"

Он добавил, что сейчас перед Украиной стоит очень важная задача.

Я против того, чтобы расшатывать лодку. Наша задача сейчас – победить Россию. Все эти внутренние истории мы победим. Однако, конечно, нужно фиксировать все эти истории, чтобы потом НАБУ и другие органы этим занялись,

– отметил Давидюк.

Он добавил, что сейчас гражданскому обществу нужно оказывать давление на народных избранников, чтобы они выполняли возложенные на них функции.

Скандальная поездка Николая Тищенко в Таиланд: коротко