Скандал с пропуском для девушки: главу патрульной полиции Львовщины увольняют, – СМИ
Источник:ТСН
Руководитель патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко будет уволен с этой должности. Дело в том, что недавно он подарил своей девушке пропуск для проезда по главной площади города.
Об этом сообщило ТСН, ссылаясь на высокопоставленный источник в МВД. Отмечают, что Пилипенко будет переведен работать на более низкий пост в другую область.
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Громкий скандал с участием Пилипенко
Напомним, что Пилипенко подарил своей девушке пропуск, позволяющий ездить по площади Рынок. Напомним, что это пешеходная зона и сквозной проезд по этой площади запрещен.
Туда заезжают только жители, живущие в пределах исторической площади по специальным пропускам. Также на Площадь имеют право заезжать машины, загружающие и разгружающие товар и продукты, однако также по правилам и в определенные часы.
Девушка Пилипенко очень обрадовалась подарку и решила поделиться своим "счастьем" в инстаграмме. Она сказала, что "любит выбываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mercedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".
Реакция Патрульной полиции Украины
В патрульной полиции подтвердили, что на видео действительно начальник управления патрульной полиции во Львовской области. Департамент патрульной полиции назначил служебное расследование и отстранил его от исполнения служебных обязанностей.
Роман Пилипенко возглавляет патрульную полицию Львовской области с 2017 года.
Девушка Пилипенко – помощница депутата
Интересно, что девушка Пилипенко – Василиса Софранюк (Федюк), она является помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы. Также девушка работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.