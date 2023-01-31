Скандал с пропуском для девушки: главу патрульной полиции Львовщины увольняют, – СМИ

Руководитель патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко будет уволен с этой должности. Дело в том, что недавно он подарил своей девушке пропуск для проезда по главной площади города.

Об этом сообщило ТСН, ссылаясь на высокопоставленный источник в МВД. Отмечают, что Пилипенко будет переведен работать на более низкий пост в другую область.

К теме Начальник патрульной полиции Львовщины оскандалился с подарком любимой: его отстранили

Громкий скандал с участием Пилипенко

Напомним, что Пилипенко подарил своей девушке пропуск, позволяющий ездить по площади Рынок. Напомним, что это пешеходная зона и сквозной проезд по этой площади запрещен.

Туда заезжают только жители, живущие в пределах исторической площади по специальным пропускам. Также на Площадь имеют право заезжать машины, загружающие и разгружающие товар и продукты, однако также по правилам и в определенные часы.

Девушка Пилипенко очень обрадовалась подарку и решила поделиться своим "счастьем" в инстаграмме. Она сказала, что "любит выбываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mercedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".

Реакция Патрульной полиции Украины

В патрульной полиции подтвердили, что на видео действительно начальник управления патрульной полиции во Львовской области. Департамент патрульной полиции назначил служебное расследование и отстранил его от исполнения служебных обязанностей.

Роман Пилипенко возглавляет патрульную полицию Львовской области с 2017 года.

Девушка Пилипенко – помощница депутата

Интересно, что девушка Пилипенко – Василиса Софранюк (Федюк), она является помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы. Также девушка работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.