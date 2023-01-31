Про це повідомило ТСН, посилаючись на високопоставлене джерело в МВС. Зазначають, що Пилипенко буде переведений працювати на нижчу посаду до іншої області.

До теми Начальник патрульної поліції Львівщини оскандалився з подарунком коханій: його відсторонили

Гучний скандал за участі Пилипенка

Нагадаємо, що Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку, яка дозволяє їздити Площею Ринок. Нагадаємо, що це пішохідна зона і наскрізний проїзд цією площею заборонений.

Туди заїжджають лише жителі, які живуть в межах історичної площі за спеціальними перепустками. Також на Площу мають право заїжджати машини, які завантажують та розвантажують товар і продукти, проте також за правилами і в певні години.

Дівчина Пилипенка дуже зраділа подарунку та вирішила поділитися своїм "щастям" в інстаграмі. Вона сказала, що "любить ви**буватись" і з радістю проїдеться пішохідною зоною історичної Площі на своєму Mercedes. За її словами, "це найкращий подарунок".

Реакція Патрульної поліції України

У патрульній поліції підтвердили, що на відео справді начальник управління патрульної поліції у Львівській області. Департамент патрульної поліції призначив службове розслідування та відсторонив його від виконання службових обов'язків.

Зазначимо, що Роман Пилипенко очолює патрульну поліцію Львівської області з 2017 року.

Дівчина Пилипенка – помічниця депутата

Цікаво що дівчина Пилипенка – Василина Софранюк (Федюк), вона є помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "ЄС" Андрія Думи. Також дівчина працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.