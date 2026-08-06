"Бумажная мобилизация" ради красивой статистики: на Волыни разоблачили двух руководителей ТЦК

На Волыни двум руководителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки было предъявлено подозрение. Они организовали схему так называемой "бумажной мобилизации", чтобы искусственно улучшить показатели своей работы.

Об этом сообщили в ГБР.

Что удалось выяснить в ходе расследования?

По данным следователей, в течение 2025–2026 годов должностные лица использовали собственные электронные ключи для доступа к Единому государственному реестру "Оберег". Туда они вносили заведомо ложные сведения о якобы призванных гражданах. В результате в базу попали данные о мобилизации почти 50 человек, которые на самом деле не имели никакого отношения к армии.

Среди "мобилизованных на бумаге" оказались граждане с правом на отсрочку, лица с инвалидностью, состоящие на специальном учете, и даже военнослужащие, которые и так уже проходили службу. Помимо внесения данных в реестр, руководители составляли и подписывали фиктивные поименные списки и отправляли их в областной ТЦК и СП, чтобы завоевать расположение руководства.

В настоящее время обоим должностным лицам сообщено о подозрении в служебном подлоге и несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах. Фигурантам грозит до 6 лет ограничения свободы, а следственные действия продолжаются с целью установления всех причастных лиц.

Что ответили в ТЦК?

В Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали информацию о предъявлении подозрения отдельным должностным лицам, подчеркнув, что в настоящее время продолжается досудебное расследование, а окончательные выводы можно будет сделать только после его завершения.

Там подчеркнули, что, по предварительным данным, речь идет не о "фиктивной мобилизации", а о военнослужащих, которые уже проходили службу, однако информация об их призыве или назначении не была своевременно внесена в реестр "Оберег". В ТЦК пояснили, что это произошло из-за несвоевременного поступления документов, в частности выписок из приказов о назначении на должности, которые являются основанием для обновления воинского учета.

В ведомстве утверждают, что внесенные в реестр изменения касались уточнения и актуализации учетных данных лиц, которые уже служили, а не повторной мобилизации или призыва новых военнообязанных. Также в Волынском ОТЦК и СП отметили, что открыто сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы и содействуют проведению расследования.

Напомним, в Украине проходила масштабная спецоперация "Честный призыв", в ходе которой проверялась деятельность ТЦК в различных регионах. Правоохранители провели 61 обыск, сообщили о подозрении 15 фигурантам и задержали двух человек. Следствие проверяет факты незаконного вмешательства в реестр "Оберег", фиктивной мобилизации, содействия уклонению от службы, взяточничества и других нарушений. Работа продолжается, а количество фигурантов может увеличиться.