На Волыни работники ТЦК избили мужчину и заблокировали представителя омбудсмена: детали скандала

В Волынской области вспыхнул громкий скандал вокруг ТЦК. Работники военкомата избили мужчину, после чего забрали его прямо из больницы.

При этом представителя омбудсмена не допустили к мужчине, заявив, что он уже находится в воинской части. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Дмитрия Лубинца.

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Что известно о громком скандале с ТЦК на Волыни

Дмитрий Лубинец рассказал, что к нему поступило обращение о противоправных действиях работников Ковельского городского ТЦК и СП. Заявительница сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.

Представитель омбудсмена в Волынской области сразу отправился на место. Однако работники ТЦК отказались выполнять требования представителя и не дали ему возможности пообщаться с удерживаемым.

Даже после приезда полицейских, которых вызвал мой Представитель, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть,

– указал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что действия работников Волынского ОТЦК и Луцкого МТЦК противоречат требованиям закона "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 УКУ. Представитель сообщил об инциденте Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР.

Дмитрий Лубинец отметил, что когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц. Он заверил, что за препятствование будет ответственность.