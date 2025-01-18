В Харькове представители ТЦК якобы "спровоцировали ДТП" и "избили таксиста": что произошло на самом деле

В сети сообщали, что в Харькове сотрудники ТЦК якобы спровоцировали ДТП, избили таксиста и забрали его в военкомат. Однако эти сообщения не соответствуют действительности, ведь никаких аварий или избиения не было, а мужчина сам согласился поехать в ТЦК.

Однако после мужчина сбежал и сейчас находится в розыске. Что известно об инциденте в Харькове – сообщает 24 Канал.

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Работники ТЦК якобы спровоцировали ДТП

Харьковский бизнесмен Павел Сохин на своей странице в инстаграме заявил, что водителя его машины "похитили" представители ТЦК. Он утверждает, что таксист Сергей Клочко ехал на работу, когда "один бус и один джип без номеров подрезали его на дороге".

Его вытащили из машины, избили и увезли в ТЦК в Холодногорском районе Харькова, при этом авто бросили посреди дороги, а только через час переставили авто вдоль обочины. Во время этой "операции" мой автомобиль, который используется в службе такси, был серьезно поврежден: поцарапанное крыло, выбитые двери, сломанное зеркало, проколотые шины. Общая стоимость повреждений составляет примерно 1,5 – 2 тысячи долларов,

– заявил Сохин.

Бизнесмен показал поврежденный автомобиль: смотрите видео

Впоследствии в сети Сохин опубликовал еще одно видео. На нем бизнесмен показал, что машину уже переставили на обочину.

Автомобиль переставили на обочину: смотрите видео

Сохин также утверждает, что жена таксиста вместе с адвокатом нашли Сергея с побоями в ТЦК. Однако, по словам бизнесмена, "полиция не захотела проводить проверку и даже оформлять ДТП".



Бизнесмен Сохин написал заявление в полицию / Фото Павла Сохина

В Харьковском ТЦК прокомментировали инцидент

У Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на ситуацию. В пресс-службе отметили, что на опубликованном видео голословные обвинения в избиении гражданина и повреждении автомобиля.

Там объяснили, что сотрудники Нацполиции и ТЦК проводили мобилизационные мероприятия. Гражданину предложили проследовать в ТЦК, чтобы уточнить военно-учетные данные, с чем военнообязанный согласился.

Подчеркиваем, что со стороны военнослужащих группы оповещения действий физического или психологического воздействия к гражданину не применялось. Гражданин, который является военнообязанным, согласился с законными требованиями должностных лиц, закрыл свою машину и вместе с группой оповещения прибыл в территориальный центр комплектования,

– сообщили в ТЦК.

В пресс-службе добавляют, что после уточнения своих персональных данных, человек получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии. После того мужчина исчез и сейчас его объявили в розыск, ведь место его пребывания остается неизвестным.

В то же время в ТЦК отметили, что распространенные в сети видео – "откровенная клевета и сознательная дискредитация территориальных центров комплектования и социальной поддержки и попытка препятствования выполнению возложенных на них задач". В ТЦК опровергли, что якобы произошло ДТП. Также там отвергли обвинения в якобы умышленном повреждении автомобиля.

"Авторы подобных клеветнических комментариев преследуют цель усилить искусственный информационный резонанс и дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Такая деятельность, сознательно или нет, – является содействием или частью враждебной пропаганды. Убеждены, что мотивы и источники финансирования такой антигосударственной деятельности будут оперативно установлены правоохранителями и компетентными органами, а виновные – привлечены к ответственности", – отметили в ТЦК.

Что говорят в полиции

У полиции Харьковской области сообщили, что устанавливают все события, которые произошли на улице Женевская в Харькове. В пресс-службе отметили, что никаких заявлений от владельца якобы поврежденной машины не получали. Также нарушений общественного порядка 16 января по улице Женевская не было зафиксировано.

Однако для проверки информации, которая распространилась в сети, данные о событиях внесли в Единый учет.

Кроме того, 18 января в полицию поступило заявление от 30-летней женщины об исчезновении ее 37-летнего мужа. Она утверждала, что мужчина перестал выходить на связь 16 января, потому что его якобы забрали сотрудники ТЦК.

В своем объяснении женщина отметила, что утром 16 января ее муж находился на улице Женевской. Он передвигался на автомобиле Toyota Сamry, который взял у 37-летнего знакомого,

– добавили в полиции.

Сейчас следователи зарегистрировали уголовное производство по факту исчезновения человека без вести.