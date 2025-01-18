Однак після чоловік втік і нині перебуває у розшуку. Що відомо про інцидент у Харкові – повідомляє 24 Канал.

До теми У мережі писали про мобілізованого, який "обікрав військкома на 27 тисяч євро": що кажуть у ТЦК

Працівники ТЦК нібито спровокували ДТП

Харківський бізнесмен Павло Сохін на своїй сторінці в інстаграмі заявив, що водія його автівки "викрали" представники ТЦК. Він стверджує, що таксист Сергій Клочко їхав на роботу, коли "один бус й один джип без номерів підрізали його на дорозі".

Його витягли з машини, побили та відвезли в ТЦК у Холодногірському районі Харкова, при цьому авто покинули посеред дороги, а лише через годину переставили авто вздовж узбіччя. Під час цієї "операції" мій автомобіль, який використовується в службі таксі, був серйозно пошкоджений: подряпане крило, вибиті двері, зламане дзеркало, проколоті шини. Загальна вартість пошкоджень становить приблизно 1,5 – 2 тисячі доларів,

– заявив Сохін.

Бізнесмен показав пошкоджений автомобіль: дивіться відео

Згодом у мережі Сохін опублікував ще одне відео. На ньому бізнесмен показав, що автівку вже переставили на узбіччя.

Автівку переставили на узбіччя: дивіться відео

Сохін також стверджує, що дружина таксиста разом з адвокатом знайшли Сергія з побоями у ТЦК. Однак, за словами бізнесмена, "поліція не захотіла проводити перевірку та навіть оформляти ДТП".



Бізнесмен Сохін написав заяву до поліції / Фото Павла Сохіна

У Харківському ТЦК прокоментували інцидент

У Харківському ОТЦК та СП відреагували на ситуацію. У пресслужбі наголосили, що на опублікованому відео голослівні звинувачення щодо побиття громадянина та пошкодження автівки.

Там пояснили, що співробітники Нацполіції та ТЦК проводили мобілізаційні заходи. Громадянину запропонували прослідувати до ТЦК, аби уточнити військово-облікові дані, з чим військовозобов'язаний погодився.

Наголошуємо, що з боку військовослужбовців групи оповіщення дій фізичного або психологічного впливу до громадянина не застосовувалось. Громадянин, який є військовозобов'язаним, погодився з законними вимогами посадових осіб, закрив свою машину та разом з групою оповіщення прибув до територіального центру комплектування,

– повідомили у ТЦК.

У пресслужбі додають, що після уточнення своїх персональних даних, чоловік отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії. Після того чоловік зник і нині його оголосили у розшук, адже місце його перебування залишається невідомим.

Водночас у ТЦК наголосили, що поширені у мережі відео – "відвертий наклеп і свідома дискредитація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та спроба перешкоджання виконанню покладених на них завдань". У ТЦК спростували, що буцімто сталося ДТП. Також там відкинули звинувачення у нібито навмисному пошкодженні автівки.

"Автори подібних наклепницьких коментарів переслідують мету посилити штучний інформаційний резонанс та дискредитувати Збройні Сили України. Така діяльність, свідомо чи ні, – є сприянням або частиною ворожої пропаганди. Переконані, що мотиви та джерела фінансування такої антидержавної діяльності будуть оперативно встановлені правоохоронцями й компетентними органами, а винні – притягнуті до відповідальності", – наголосили у ТЦК.

Що кажуть у поліції

У поліції Харківської області повідомили, що встановлюють усі події, які сталися на вулиці Женевська у Харкові. У пресслужбі наголосили, що жодних заяв від власника нібито пошкодженої автівки не отримували. Також порушень публічного порядку 16 січня по вулиці Женевська не було зафіксовано.

Однак для перевірки інформації, яка поширилася у мережі, дані про події внесли до Єдиного обліку.

Крім того, 18 січня до поліції надійшла заява від 30-річної жінки про зникнення її 37-річного чоловіка. Вона стверджувала, що чоловік перестав виходити на зв'язок 16 січня, тому що його нібито забрали співробітники ТЦК.

У своєму поясненні жінка зазначила, що вранці 16 січня її чоловік перебував на вулиці Женевській. Він пересувався на автомобілі Toyota Сamry, який взяв у 37-річного знайомого,

– додали у поліції.

Нині слідчі зареєстрували кримінальне провадження за фактом зникнення людини безвісти.