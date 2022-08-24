Проблема не в сексуальных ассоциациях: что не так с "трезубцем" Минкульта
Скандал вокруг флешмоба с жестом трезубца от Banda Agency и Минкульта разнесся по многим соцсетям. Организаторы предлагали показать ко Дню Независимости трезубец на пальцах, который на языке жестов символизировал букву "Н", то есть "независимость", но украинцы разглядели в этом сексуальный подтекст.
Проблема не в сексуальных ассоциациях
Эксперты говорят, что проблема не в том, что этот жест с чем-то ассоциируется, а в том, что такой символ уже есть. Об этом 24 каналу рассказал писатель, соучредитель проекта "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец.
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По его словам, основная проблема флешмоба заключается в том, что люди, которые находятся вне контекста украинской культуры, не знают о существовании жестового трезубца, пытаются вносить что-то новое там, где старое уже есть.
И там, где очевидно, что задача Минкульта, который это все и инициировал, популяризировать то, что есть. Побочный эффект оказался именно таким – гораздо больше людей написали о так называемом "трезубце" Чорновола. Но так произошло не усилиями Минкульта, а вопреки им,
– объясняет писатель.
По его мнению, вопрос не в ассоциациях с сексуальным поведением, которые вызвал этот жест, а больше с христианской иконографией. Ибо этот жест показывает Иисус Христос.
"Проблема не в том, что этот жест с чем-то ассоциируется, а в том, что такой символ независимости уже есть. И когда кто-то начинает подменять устоявшийся символ на культурный симулякр и делает вид, что его не существует, это многое говорит о том, кто заказывает такую инициативу", – ответил он.
Об извинениях от Banda Agency
Остап Украинец говорит, что агентство этим не ограничилось, там есть эти два слова (извинения) на картинке, и к нему есть подпись с еще более интересной формулировкой.
То есть они говорят, что про**али, а дальше объясняют, почему приняли такое решение. Мол, по просьбе некоторых звезд, которые необдуманно подписались на это и попросили удалить картинки с ними. Но это не извинение,
– считает он.
Писатель говорит, что Banda Agency заявила, что знаменитости, которые в этом приняли участие, теперь против, поэтому они пытались дистанцироваться от этой ситуации и сделать вид, что ничего не было.
По его мнению, это не извинения, это понимание, что они налажали, и об этом говорить не надо. "Это абсолютно не прощение. Это не демонстрирует понимания проблемы или рефлексии над собственным поведением", – ответил он.
Писатель отметил, что это ведь не первый раз, когда Banda Agency попадает в скандал с айдентикой. Остап Украинец напомнил о предварительном инциденте из Banda Agency. Так, по его словам, ранее ведомство пыталось приглашать на работу сепаратистов. В интернете есть множество информации об этом, потому что скандал был громким.
Минкульт всегда "выкатывает" то, что сделали их агентства, и предлагает эту айдентику украинцам без обсуждений или конкурсов. И если возмущение достаточно громкое, тогда это тихо убирают и делают вид, что этого не было. В противном случае, эту айдентику оставляли,
– рассказывает он.
По словам писателя, это полный тоталитаризм в культуре. "Нам пытаются назначить айдентику сверху… Вместо обсуждений, голосований или открытого конкурса для тех, кто разрабатывает эту айдентику, у нас есть домашняя студия, которая делает по заказу". – отметил он.
Украинец добавил, что сколько раз это агентство не попадало в скандалы, оно под протекцией Минкульта, альтернативы нет. "А как только поднимается критика, они просто удаляют все показания скандала. Это их стратегия с 2019 года", – сказал он.
Остап Украинец объяснил, что не так с жестом "трезубца" Минкульта: видео
Кстати, в Banda Agency подчеркнули, что найти совершенно новый жест без ассоциаций невозможно. После хейта в комментариях они поняли, что "сила трезубца Черновола бесспорна", но они предлагают использовать тот жест трезубца, который кому нравится.
Также в "Банди" уже удалили сообщение с фотографиями звезд и опубликовали пост-объяснение. Впоследствии они опубликовали еще одно "креативное" сообщение со словами "Извините, про*бали".
На скандал также отреагировали в инстаграмме Минкульта, назвав символ трезубца Чорновола – единственно верным жестом.
Ранее рекламное агентство Banda Agency уже попадало в скандал из-за сотрудничества с российской компанией SETTERS в 2021 году. Ранее в своем офисе работники SETTERS размещали флаг "новороссии".