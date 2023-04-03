Конечно, реакция украинцев не заставила себя долго ждать. Что о конфликте в Буковеле думают пользователи сетей – читайте в материале 24 Канала.

Достойно внимания "Уезжай в свой Бахмут": в Буковеле боевого медика обругал один из отдыхающих

Реакция украинцев очевидна

Радует то, что украинцы не дают смешивать государственные ценности с грязью. Сразу после публикации скандального видео в комментариях начались оживленные обсуждения и осуждение отдыхающего.

Пользователи сетей возмущаются этой ситуацией, ведь пока наши бойцы защищают жизнь украинцев на Востоке, некоторые позволяют себе "жировать" в Буковеле и еще оскорблять военных.

В фейсбуке комментаторы не замедлили ответить:

"Что-то к черту блохерш развелось!! Ничего нормального она в мир не выдает!!! Такая же быдлота как и ее муж!!!";

"А именно оно не хочет на Бахмут, только такой гнили лопату в руки, а не оружие";

"И что хуже болит, что наши дети отдают свою жизнь и здоровье, а такие быки обзывают и пинают ногами их. Это еще не закончилась война и такое делается, что будет после окончания войны. Каждый второй будет смотреть на наших изуродованных детей ...и тыкать пальцами… кто тебя туда посылал";

"Повестку вручит, чтобы этот Бахмут стал и ему своим";

"Хорошо ж*пу свою возить по курортам. Когда твой дом защищают, а ты дрянь, еще такую благодарность имеешь. Надеюсь, что каждому придет свое по заслугам!".

Кроме того, украинцев просят распространять скандальный ролик, чтобы все "знали героя в лицо".

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Что следует знать о скандале в Буковеле