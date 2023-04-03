Звісно, реакція українців не змусила на себе довго чекати. Що про конфлікт у Буковелі думають користувачі мереж – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги "‎Їдь у свій Бахмут": у Буковелі бойового медика облаяв один із відпочивальників

Реакція українців очевидна

Тішить те, що українці не дають змішувати державні цінності з багнюкою. Одразу після публікації скандального відео у коментарях почались жваві обговорення та засудження відпочивальника.

Користувачі мереж обурюються цією ситуацією, адже поки наші бійці захищають життя українців на Сході, "дехто" дозволяє собі "жирувати" в Буковелі та ще й ображати військових.

У фейсбуці коментатори не забарились з відповіддю:

"Щось до біса блохерш розвелося!! Нічого нормального вона в світ не видає!!! Така ж бидлота як і її чоловік!!!";

"А саме воно не хоче на Бахмут, тільки такій гнилі лопату в руки, а не зброю";

"І що найгірше болить, що наші діти віддають своє життя і здоров'я, а такі бугаї обзивають і пинають ногами їх. Це ще не закінчилась війна і таке робиться, що буде після закінчення війни. Кожний другий буде дивитись на наших скалічених дітей...і тикати пальцями....хто тебе туди посилав";

"Повістку вручить, щоб цей Бахмут став і йому своїм";

"Добре ж*пу свою возити по курортам. Коли твою домівку захищають, а ти погань, ще таку вдячність маєш. Надіюсь, що кожному прийде своє по заслугам!".

Крім того, українців просять поширювати скандальний ролик, аби всі "знали героя в лице".

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Що варто знати про скандал у Буковелі