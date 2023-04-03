Звісно, реакція українців не змусила на себе довго чекати. Що про конфлікт у Буковелі думають користувачі мереж – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Варте уваги "Їдь у свій Бахмут": у Буковелі бойового медика облаяв один із відпочивальників
Реакція українців очевидна
Тішить те, що українці не дають змішувати державні цінності з багнюкою. Одразу після публікації скандального відео у коментарях почались жваві обговорення та засудження відпочивальника.
Користувачі мереж обурюються цією ситуацією, адже поки наші бійці захищають життя українців на Сході, "дехто" дозволяє собі "жирувати" в Буковелі та ще й ображати військових.
У фейсбуці коментатори не забарились з відповіддю:
- "Щось до біса блохерш розвелося!! Нічого нормального вона в світ не видає!!! Така ж бидлота як і її чоловік!!!";
- "А саме воно не хоче на Бахмут, тільки такій гнилі лопату в руки, а не зброю";
- "І що найгірше болить, що наші діти віддають своє життя і здоров'я, а такі бугаї обзивають і пинають ногами їх. Це ще не закінчилась війна і таке робиться, що буде після закінчення війни. Кожний другий буде дивитись на наших скалічених дітей...і тикати пальцями....хто тебе туди посилав";
- "Повістку вручить, щоб цей Бахмут став і йому своїм";
- "Добре ж*пу свою возити по курортам. Коли твою домівку захищають, а ти погань, ще таку вдячність маєш. Надіюсь, що кожному прийде своє по заслугам!".
Крім того, українців просять поширювати скандальний ролик, аби всі "знали героя в лице".
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Що варто знати про скандал у Буковелі
- Український бойовий медик поширив відео, на якому видно, що невідомий чоловік, вочевидь, дуже незадоволений тим, що захисник приїхав на Івано-Франківщину на реабілітацію.
- Буковельський відпочивальник підходить до захисника та осмілюються сказати, що начебто в Буковель приїхали провокатори, які, на його думку, краще б їхали "назад, в Бахмут".
- Після розголосу ситуації дружина відпочивальника Юлія вирішила розповісти свою версію подій. Жінка заявляє, що бійцю не сподобалось те, що сім'я розмовляла російською мовою і він закликав їх їхати до Росії.
- Звісно, що жінка почала оперувати фразами на кшталт "ми живемо у вільній країні і говоримо, як хочемо", "какая разніца" та інші. Здається, дехто досі не допетрав, що мова таки має значення, тим паче під час війни з Росією.
- Як виявилось згодом, герої цієї історії – подружжя Фатулів. Олександра Фатула двічі притягали до відповідальності за нетверезе водіння. У реєстрі судових рішень зазначено, що чоловік у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої.
- Його дружина – блогерка Юлія Фатула, яка має 50 тисяч підписників. Жінка називає себе "провідницею між духовним та матеріальним".