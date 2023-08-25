Скандал с закупками курток для ВСУ: Резников готов заключить пари с нардепом и журналистом
Министр обороны Алексей Резников решил поспорить с журналистом. Он пообещал, что покинет свой пост, если подтвердят схему закупки курток в министерстве.
Глава оборонного ведомства уверен в том, что обвинения в схеме покупки формы для ВСУ безосновательны. В то же время он готов подать в отставку, если подтвердится, что вместо зимних курток для наших защитников покупали летние, передает 24 Канал.
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Предложил заключить пари
Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке,
− отметил он.
В случае, если эти упреки не найдут подтверждения, Резников предлагает:
- народной депутатке Анастасии Радиной сложить мандат;
- журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу покинуть должность и три года не заниматься журналистикой.
Арбитрами в этом вопросе Алексей Резников пригласил Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики. В то же время наблюдателями он видит редакции авторитетных украинских изданий, в том числе 24 Канала, которому министр рассказал о предложенном пари.
Глава оборонного ведомства пообещал предоставить все документы, доказательства, факты и материалы для того, чтобы можно было разобраться в ситуации. Чтобы "победитель спора был очевиден для всего украинского общества".
Что известно о "схемах" вокруг курток
- Начнем с того, что 11 августа на ZN.ua последовало расследование. В нем говорилось, что Минобороны и турецкая фирма заключили контракт. Он предусматривает поставку зимней одежды для военных на осень 2022 года.
- Расследователи отмечают, что "камуфляжные" куртки по дороге в таможню превратились в "зимние воздухозащитные". Кроме того, их цена выросла в три раза.
- Согласно документам, 4 900 курток и штанов в документе изначально оценивали в 142 тысяч долларов. Впоследствии их общая стоимость становится 421 тысячи долларов.
- Так, "камуфляжные" куртки за 29 долларов начали стоить 86 долларов, но потому, что стали "зимними воздухозащитными".
- Заключить пари с Михаилом Ткачем Алексей Резников решил не просто так. Журналист опубликовал расследование, в котором говорилось, что один из владельцев этой турецкой компании – племянник нардепа из "Слуги народа".