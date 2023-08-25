Скандал с закупками курток для ВСУ: Резников готов заключить пари с нардепом и журналистом

Министр обороны Алексей Резников решил поспорить с журналистом. Он пообещал, что покинет свой пост, если подтвердят схему закупки курток в министерстве.

Глава оборонного ведомства уверен в том, что обвинения в схеме покупки формы для ВСУ безосновательны. В то же время он готов подать в отставку, если подтвердится, что вместо зимних курток для наших защитников покупали летние, передает 24 Канал.

Читайте также Минобороны признало проблемы формы по скандальной закупке

Предложил заключить пари

Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке,

− отметил он.

В случае, если эти упреки не найдут подтверждения, Резников предлагает:

народной депутатке Анастасии Радиной сложить мандат;

журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу покинуть должность и три года не заниматься журналистикой.

Арбитрами в этом вопросе Алексей Резников пригласил Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики. В то же время наблюдателями он видит редакции авторитетных украинских изданий, в том числе 24 Канала, которому министр рассказал о предложенном пари.

Глава оборонного ведомства пообещал предоставить все документы, доказательства, факты и материалы для того, чтобы можно было разобраться в ситуации. Чтобы "победитель спора был очевиден для всего украинского общества".

Что известно о "схемах" вокруг курток