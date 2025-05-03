"Я тебе хлебало развалю": Шабунин и экс-заместитель министра обороны Дейнега поссорились в сети

В сети вспыхнул скандал между Виталием Дейнегой и Виталием Шабуниным. Так, из-за словесных оскорблений один начал угрожать другому физической расправой.

Скандал между Шабуниным и Дейнегой вспыхнул под сообщением журналистки Татьяны Николаенко, которая репостнула сообщение общественной активистки Дарьи Каленюк – одной из основательниц "Центра противодействия коррупции". Что известно о ссоре Шабунина и Дейнеги – сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Почему Шабунин и Дейнега поссорились в сети

В заметке, который репостнула Николаенко, Каленюк раскритиковала Министерство обороны и Офис Президента в "постоянном перетасовке" заместителей министра Рустема Умерова. Каленюк подробно описала, как происходили изменения в Минобороны, а в конце – поставила вопрос: "Как можно эффективно управлять сложной институцией, если где-то ежеквартально заменять ответственных за базовые процессы людей?".

На это сообщение отреагировал бывший заместитель министра обороны Украины по цифровой трансформации и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. Он отметил, что назначение Умерова на должность министра лоббировали ряд организаций, в том числе – "Центр противодействия коррупции". В то же время Дейнега резко высказался и в адрес самой организации.

Это очень смешно. Сначала эти клоуны его лоббировали. Затем протащили кучу своих людей, в частности из "пациентских организаций" и "Демальянса". Затем у них что-то разладилось и теперь они с Рустемом – враги. А когда я немножко больше года назад писал то же – они еще и меня критиковали...Тупо клоуны, которые сбежали из цирка,

– написал Дейнега.

На комментарий Дейнеги резко отреагировал один из основателей ЦПК и военный Виталий Шабунин. Очевидно, он воспринял слова бывшего заместителя министра как оскорбление своей коллеги – Дарьи Каленюк. Более того, Шабунин заявил, что в ответ "развалит хлебало".

Слушай ты, ничтожество, еще раз скажешь в сторону Каленюк что-то вроде (цитирую тебя) "клоун", я тебе сам хлебало развалю. Это понятно?

– написал в ответ Шабунин.

После этого в комментариях под заметкой вспыхнул настоящий скандал. Словесный конфликт перерос в угрозы, а сам Дейнега заявил, что "без проблем встретится с Шабуниным". В то же время сама Каленюк заявила, что Шабунин сейчас служит на Харьковщине.