Скандал між Шабуніним та Дейнегою спалахнув під дописом журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка репостнула повідомлення громадської активістки Дар'ї Каленюк – однієї із засновниць "Центру протидії корупції". Що відомо про сварку Шабуніна та Дейнеги – повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Чому Шабунін та Дейнега посварилися у мережі

У дописі, який репостнула Ніколаєнко, Каленюк розкритикувала Міністерство оборони та Офіс Президента у "постійному перетасовуванні" заступників міністра Рустема Умєрова. Каленюк детально описала, як відбувалися зміни у Міноборони, а наприкінці – поставила питання: "Як можна ефективно керувати складною інституцією, якщо десь щоквартально замінювати відповідальних за базові процеси людей?".

На цей допис відреагував колишній заступник міністра оборони України із цифрової трансформації та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. Він наголосив, що призначення Умєрова на посаду міністра лобіювали низка організацій, у тому числі – "Центр протидії корупції". Водноча Дейнега різко висловився й на адресу самої організації.

Це дуже смішно. Спочатку ці клоуни його лобіювали. Потім протягнули купу своїх людей, зокрема з "пацієнтських організацій" та "Демальянсу". Потім у них щось розладилось і тепер вони з Рустемом – вороги. А коли я трошки більше як рік тому писав те саме – вони ще й мене критикували…Тупо клоуни, які втікли з цирку,

– написав Дейнега.

На коментар Дейнеги різко відреагував один із засновників ЦПК та військовий Віталій Шабунін. Вочевидь, він сприйняв слова колишнього заступника міністра як образу своєї колеги – Дар'ї Каленюк. Ба більше, Шабунін заявив, що у відповідь "розвалить хлібало".

Слухай ти, нікчема, ще раз скажеш у бік Каленюк щось на зразок (цитую тебе) "клоун", я тобі сам хлібало розвалю. Це зрозуміло?

– написав у відповідь Шабунін.

Після цього у коментарях під дописом спалахнув справжній скандал. Словесний конфлікт переріс до погроз, а сам Дейнега заявив, що "без проблем зустрінеться з Шабуніним". Водночас сама Каленюк заявила, що Шабунін нині служить на Харківщині.