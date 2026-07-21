Расследование в отношении полка "Скала" продолжается: уже возбуждено одно уголовное дело, – Лубинец

Проверка фактов о возможных издевательствах над военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" продолжается. По материалам Офиса омбудсмена уже возбуждено первое уголовное дело.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью "Новостям.LIVE".

Как продвигается расследование по делу "Скалы"?

По словам омбудсмена, на данный момент проверка в "Скале" еще не завершена. В то же время он надеется, что возбужденное уголовное дело и врученное подозрение "будут не последними".

На основании наших материалов уже возбуждено уголовное дело. Насколько я знаю, Государственное бюро расследований уже вручило первое подозрение. Я знаю, что оно будет не последним. У нас есть дополнительная информация о том, что произошло в местах дислокации "Скалы",

– сказал Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что во время проверки он не сталкивался с попытками сокрытия информации. Напротив, его команда получает полное содействие в проведении мониторинга в отношении этого подразделения ВСУ.

Лубинец отметил успехи подразделения на фронте и назвал его "героическим".

Но мы точно не будем закрывать глаза на те позорные случаи, которые происходили в этой воинской части. Никаких препятствий нет, есть полное содействие,

– добавил омбудсмен.

Напомним, в полку "Скала" проверяют факты небоевых смертей 26 новобранцев. Также там зафиксировали случаи избиения и пыток военнослужащих.