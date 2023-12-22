Жена попросила "напугать мобилизацией" мужа, – ТЦК о громком видео со скорой в Одессе
Источник:Оперативное командование "Юг"
В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали ситуацию с видео с машиной скорой в Одессе. 24 Канал расскажет детали.
В четверг, 21 декабря, в ЖК "Радужный" в Одессе работники ТЦК якобы использовали не по назначению транспортное средство специального назначения – скорую. Это было сделано с тем, чтобы принудительно поставить на учет мужчин. Соответствующее видео распространилось в сети.
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Что говорят в ТЦК
Там провели проверку и служебное расследование и установили, что сотрудники ТЦК не участвовали в этих событиях.
На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно усадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами. Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на Востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа,
– рассказали детали в ОК "Юг".
Почему женщина так поступила
Она, как сообщили в ОК "Юг", расстается с мужем и не может прийти к согласию в разделе имущества. Поэтому решила прибегнуть к таким странным действиям.
В свою очередь военный, которого она уговаривала, согласился на эту авантюру. Он уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией". Сделали это, когда доставляли (сопровождали) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в Одессе. Для этого использовали скорую.
Что будет дальше
Служебное расследование продолжается, сейчас устанавливают степень вины каждого участника происшествия, в том числе и превышение служебных обязанностей. Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Скорую вернули в бригаду, где ее применяют по назначению.
Скандал с "ТЦК на скорой" в Одессе: главное
- Одесские паблики распространяли видео, где мужчины в форме якобы пытаются принудительно поставить на учет мужчин в районе жилмассива "Радужный". При этом они использовали специальные кареты скорой помощи.
- Местные паблики утверждали, что это были автомобили, которые волонтерский фонд UUF приобрел для госпиталей на линии фронта за пожертвования людей.
- В ТЦК отреагировали на скандал: отметили, что Военная служба правопорядка (ВСП) проводит проверку из-за нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы.
- Также командующий Сил обороны Юга назначил служебное расследование, чтобы дать правовую оценку и привлечь виновных к ответственности.