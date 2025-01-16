Инцидент с ТЦК и полицией в Вышгороде: к ответственности привлекли семь полицейских

Сотрудников полиции, которые были причастны к резонансному скандалу с ТЦК в Вышгороде, привлекли к дисциплинарной ответственности. Инцидент произошел в декабре 2024 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Национальной полиции Ивана Выговского. Он отметил, что правоохранители жестко реагируют на каждый факт непрофессиональных действий, которые порочат всю Нацполицию.

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Как скандал в Вышгороде комментирует полиция

Журналисты попросили Ивана Выговского прокомментировать случай с участием полиции в Вышгороде: тогда гражданина остановили для проверки документов и использовали газовый баллончик, чтобы "выкурить" водителя.

Случай негативный. Я уже сказал, что тысячи полицейских помогают ТЦК и СП и человеческие факторы также имеют место, как и в других структурах. Поэтому, по этому случаю мы провели служебное расследование, 7 сотрудников полиции, в том числе руководители этих двух полицейских, которые были на месте происшествия, привлечены к дисциплинарной ответственности,

– сказал глава Нацполиции.

В то же время, по его словам, когда правоохранители остановили гражданина и проверили его документы, они выяснили, что в отношении него зарегистрировано два уголовных производства. С декабря он находился в розыске как лицо, которое уклоняется от мобилизации.

Когда ему предложили поехать в ТЦК, то он согласился. Однако, подъехали представители ТЦК и произошло то, что произошло,

– объяснил Выговский.

Председатель Нацполиции отметил, что тысячи положительных поступков полицейские делают ежедневно, но один негативный инцидент может перечеркнуть все достижения.

Напомним, в декабре 2024 года в сети появилось видео, на котором полиция и представители ТЦК пытались выманить водителя с авто перцовыми баллончиками. Тогда в Минобороны осудили подобные случаи и пообещали привлечь виновных к ответственности.