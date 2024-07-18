"А Коля не военный?": мама Тищенко ответила хейтерам сына и отреагировала на скандал

Мама одиозного народного депутата Николая Тищенко убеждена, что ее сын всегда делает все правильно, однако за новостями она следит.

Маму политика, Жанну Анатольевну, спросили, что она думает о последних событиях, связанных с ее скандальным сыном. В конце июня стало известно, что Николая Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

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Мама Тищенко высказалась о сыне

Оказалось, что мама Тищенко сейчас торгует носками и лавандой возле станции метро Минская в столице. Она заявила, что якобы "даже не в курсе" резонансной истории.

Журналисты рассказали женщине о том, как охранники Тищенко избили бывшего военного.

Да что вы говорите! А Коля не военный? Вообще он и военный тоже. Офицер внутренних войск,

– ответила на это Жанна Анатольевна.

У женщины также спросили, следит ли она за новостями о своем сыне.

Я слежу, я просто не хочу расстраиваться. Потому что я знаю, что Коля всегда прав. Всегда! Он очень умный и опытный человек. И что бы он ни сделал – это всегда правильно,

– сказала мама Тищенко.

По словам женщины, сын советовался с ней, отцом и сестрой перед тем, как пойти в политику. Сама мама Тищенко, как оказалось, была не против.

Иди сынок, иди, пусть будет порядок на Украине,

– сказала Николаю тогда мама.

Однако на вопрос о хейтерах сына, которых ожидаемо теперь много в Украине, мама Тищенко моментально изменила тон разговора и перешла на русский. Женщина просто обругала украинцев, которые презирают, по ее словам, "крутого мужчину".

К слову, над нардепом уже состоялся суд, где ему избрали меру пресечения. Тищенко отправили на круглосуточный домашний арест на 2 месяца и надели на него электронный браслет.