Маму політика, Жанну Анатоліївну, запитали, що вона думає про останні події, пов'язані з її скандальним сином. Наприкінці червня стало відомо, що Миколу Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

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Мама Тищенка висловилася про сина

Виявилось, що мама Тищенка зараз торгує шкарпетками та лавандою біля станції метро Мінська у столиці. Вона заявила, що нібито "навіть не в курсі" резонансної історії.

Журналісти розповіли жінці про те, як охоронці Тищенка побили колишнього військового.

Да що ви кажете! А Коля не військовий? Взагалі він і військовий теж. Офіцер внутрішніх військ,

– відповіла на це Жанна Анатоліївна.

У жінки також запитали, чи стежить вона за новинами про свого сина.

Я стежу, я просто не хочу розстраюватися. Бо я знаю, що Коля завжди прав. Завжди! Він дуже умна і досвідчена людина. І що б він не зробив – це завжди правильно,

– сказала мама Тищенка.

За словами жінки, син радився з нею, батьком та сестрою перед тим, як піти в політику. Сама мама Тищенка, як виявилось, була не проти.

Іди синку, йди, хай буде порядок на Україні,

– сказала Миколі тоді мама.

Однак на питання про хейтерів сина, яких очікувано тепер багато в Україні, мама Тищенка вмить змінила тон розмови та перейшла на російську. Жінка просто облаяла українців, які зневажають, за її словами, "крутого чоловіка".

До слова, над нардепом уже відбувся суд, де йому обрали запобіжний захід. Тищенка відправили на цілодобовий домашній арешт на 2 місяці і одягнули на нього електронний браслет.