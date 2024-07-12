У мережі зазначалося, що охорона Тищенка побила Мазоху і незаконно утримувала протягом певного часу після того, як між політиком і військовим виникла словесна суперечка. Сам нардеп заявляв, що Павлов нібито причетний до діяльності ботоферм. Врешті-решт, Тищенку таки вручили підозру і вдягли в електронні кайданки.

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Ув'язнений вдома

На відео, на якому зафіксований напад на ексвійськового, "засвітився" поліцейський з Києва Богдан Писаренко. Він намагався знерухомити і "заламати" руки Мазосі. Опісля того, як інцидент набув розголосу, чоловіка звільнили.

8 липня Писаренко отримав підозру. У ній йдеться про те, що колишній правоохоронець наказував потерпілому Дмитру Мазосі зупинитися, фізично перешкоджав йому рухатися із дитячим візком з немовлям і декілька разів намагався "заламати"потерпілого. Прокурори впевнені, що Писаренко перевищив свої службові повноваження.

11 липня Київський суд обрав експоліцейському запобіжний захід. Протягом наступних двох місяців той не має права покидати свій дім впродовж двох місяців. Прокурори натомість наполягали на триманні під вартою без внесення застави, тому вони подали апеляційну скаргу на ухвалу суду.

Нагадаємо, що охоронцю Тищенка Констянтину Цуберу теж обрали запобіжний захід за побиття колишнього військового.