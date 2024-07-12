В сети отмечалось, что охрана Тищенко избила Мазоху и незаконно удерживала в течение определенного времени после того, как между политиком и военным возникла словесная перепалка. Сам нардеп заявлял, что Павлов якобы причастен к деятельности ботоферм. В конце концов, Тищенко таки вручили подозрение и надели электронные наручники.

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Заключенный дома

На видео, на котором зафиксировано нападение на экс-военного, "засветился" полицейский из Киева Богдан Писаренко. Он пытался обездвижить и "заломать" руки Мазохе. После того, как инцидент получил огласку, мужчину уволили.

8 июля Писаренко получил подозрение. В нем говорится о том, что бывший милиционер приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской с младенцем и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего. Прокуроры уверены, что Писаренко превысил свои служебные полномочия.

11 июля Киевский суд избрал экс-полицейскому меру пресечения. В течение следующих двух месяцев тот не имеет права покидать свой дом в течение двух месяцев. Прокуроры вместо этого настаивали на содержании под стражей без внесения залога, поэтому они подали апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, что охраннику Тищенко Константину Цуберу тоже избрали меру пресечения за избиение бывшего военного.