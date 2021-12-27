Скандал с Трухиным и Галушко: как "слуги" будут бороться с "зашкварами" депутатов

В политсиле "Слуга народа" заявили о намерении создать дисциплинарную комиссию для проблемных нардепов. Появление подобного органа для партии актуально.

Такое мнение высказала глава "слуг" Елена Шуляк. По ее словам, необходимо рассматривать разные ситуации, связанные как с местными, так и с народными депутатами.

"Слуги" не рассматривают образование коалиции с другими политсилами, – Шуляк

Сколько человек будет в дисциплинарной комиссии

Шуляк считает, что в "зашквары" попадают разные представители "Слуги народа". Орган будет рассматривать возможность применения императивного мандата к местным депутатам, исключение из парламентской фракции депутатов, а также лишение их мандатов.

Хорошо, если не будет необходимости поднимать на съезде вопрос о лишении нардепов мандатов, но дисциплинарная комиссия сможет работать и над этим,

– подчеркнула она.

Глава партии отметила, что областные организации предоставят кандидатуры авторитетных людей, которые смогут работать в дисциплинарной комиссии, а уже на съезде выберут действенное количество.

"Если в нее войдет 50 человек, то она точно никогда не соберется. Поэтому будет это 7 или 9 членов – будет решать непосредственно съезд партии", – добавила Шуляк.

Комиссия может наказать Трухина и Галушко

Глава политсилы отметила, что в дисциплинарной комиссии могут применять разные наказания. В частности, для Александра Трухина, который оконфузился с ДТП. "Когда в сотый раз спрашивают о Трухине, то ты уже автоматически хочешь придумать наиболее суровое наказание, потому что неприятно постоянно слышать об этой истории", – пояснила чиновник.

Не было инициативы (об отстранении Трухина – 24 канал) от фракции. У партии нет такой возможности, то есть инициировать съезд для того, чтобы рассмотреть кейс Трухина. Это, вероятно, не очень правильно,

– отметила Шуляк.

По ее словам, такими вещами дисциплинарная комиссия и сможет разбираться и давать свои рекомендации. Относительно другого нардепа Николая Галушко глава "слуг" заявила, что не понимает, почему "в настоящее время обсуждается эта ситуация, когда уже прошел год после инцидента".

Скандалы Трухина и Галушко: коротко

Александр Трухин стал виновником ДТП, в котором пострадали 6 человек. Среди них – 72-летний руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Он получил травмы средней тяжести, пришлось делать операцию.

Николай Галушко оскандалился во время ссоры с полицейскими еще в 2020 году. Парламентарий нецензурно высказывался по поводу правоохранителей, называл их "дебилами" за то, что они остановили его машину.

Трухин не считает себя виновным и не сдал полномочия на время следствия по делу о ДТП. Члены партии не увидели достаточно информационных поводов для этого.

"Слуга народа" Галушко также не извинился. Он заявил, что якобы виновны именно правоохранители, которые остановили автомобиль.