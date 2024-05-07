Сейчас идет рассмотрение ситуации, по итогам которого будут приняты соответствующие управленческие и организационные решения. Об этом рассказала директор школы №37 Ирина Бабка.

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Рассмотрение ситуации

Администрация с представителями управления образования, департамента образования и ювенальной провенции провела встречу, на которой обсудили эту ситуацию,

– рассказала директор.

Она также отметила, что учебное заведение заинтересовано в создании безопасных условий для всех участников образовательного процесса.

Как начался скандал

Весь скандал начался якобы из-за того, что ученик 9-го класса не туда поставил швабру, после чего учитель начал кричать. В сети распространяют видео, на котором учитель физкультуры ругается и оскорбляет ученика 9-го класса. Преподаватель говорил, что научит "как правильно", а также называл парня сепаратистом.

Я тебя сейчас по горбу е*ну, сепарская гнида, б**ть. Я тебя научу, как правильно. Не буду с тобой цацкаться... Если я тебя трону, тебя даже реанимация не спасет,

– кричал учитель ученику.

На скандал также реагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что обратился в правоохранительные органы с целью качественного и беспристрастного расследования и взял дело на личный контроль.

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