Сейчас идет рассмотрение ситуации, по итогам которого будут приняты соответствующие управленческие и организационные решения. Об этом рассказала директор школы №37 Ирина Бабка.
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Рассмотрение ситуации
Администрация с представителями управления образования, департамента образования и ювенальной провенции провела встречу, на которой обсудили эту ситуацию,
– рассказала директор.
Она также отметила, что учебное заведение заинтересовано в создании безопасных условий для всех участников образовательного процесса.
Как начался скандал
Весь скандал начался якобы из-за того, что ученик 9-го класса не туда поставил швабру, после чего учитель начал кричать. В сети распространяют видео, на котором учитель физкультуры ругается и оскорбляет ученика 9-го класса. Преподаватель говорил, что научит "как правильно", а также называл парня сепаратистом.
Я тебя сейчас по горбу е*ну, сепарская гнида, б**ть. Я тебя научу, как правильно. Не буду с тобой цацкаться... Если я тебя трону, тебя даже реанимация не спасет,
– кричал учитель ученику.
На скандал также реагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что обратился в правоохранительные органы с целью качественного и беспристрастного расследования и взял дело на личный контроль.
В другой столичной школе избили ученика
- В киевской школе №81 сверстники жестоко избили 13-летнего одноклассника. Об избиении стало известно 22 апреля. Причиной конфликта стало то, что подросток якобы смотрел мультфильмы на русском языке.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец тогда заявил, что обратился в полицию относительно инцидента с избиением подростка в киевской школе №81.
- По словам омбудсмена, администрация школы не приняла меры по созданию безопасных условий для получения образования, несмотря на неоднократные жалобы матери. Также подросток и раньше подвергался психологическому унижению и физическим издевательствам.