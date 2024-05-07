Зараз триває розгляд ситуації, за підсумками якого будуть прийняті відповідні управлінські та організаційні рішення. Про це розповіла директорка школи №37 Ірина Бабка.
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Розгляд ситуації
Адміністрація з представниками управління освіти, департаменту освіти та ювенальної провенції провела зустріч, на якій обговорили цю ситуацію,
– розповіла директорка.
Вона також наголосила, що навчальний заклад зацікавлений у створенні безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу.
Як почався скандал
Весь скандал розпочався нібито через те, що учень 9-го класу не туди поставив швабру, після чого вчитель почав кричати. У мережі поширюють відео, на якому вчитель фізкультури лається та ображає учня 9-го класу. Викладач казав, що навчить "як правильно", а також називав хлопця сепаратистом.
Я тебе зараз по горбу йо*ну, сєпарська гнидо, б**ть. Я тебе навчу, як правильно. Не буду з тобою цяцькатися… Якщо я тебе трону, тебе навіть реанімація не спасе,
– кричав вчитель учневі.
На скандал також реагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв справу на особистий контроль.
В іншій столичній школі побили учня
- У київській школі №81 однолітки жорстоко побили 13-річного однокласника. Про побиття стало відомо 22 квітня. Причиною конфлікту стало те, що підліток нібито дивився мультфільми російською мовою.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець тоді заявив, що звернувся до поліції щодо інциденту з побиттям підлітка у київській школі №81.
- За словами омбудсмана, адміністрація школи не вжила заходів щодо створення безпечних умов для здобуття освіти попри неодноразові скарги матері. Також підліток й раніше зазнавав психологічного приниження й фізичних знущань.