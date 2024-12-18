Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Командиру 211 бригады не избрали меру пресечения

Олегу Побережнюку 18 декабря не смогли избрать меру пресечения, потому что его адвокат не явился на заседание суда. Комбриг заявил, что его адвокату нужно сделать гемодиализ. Поэтому, Побережнюк предложил подождать присутствия защитника и отложить заседание.

В то же время прокурор выступил против, ведь ходатайств от адвоката не было. Сторона обвинения предлагала назначить адвоката по бесплатной правовой помощи, однако комбриг 211 бригады настаивал на том, чтобы дождаться своего защитника.

В результате судья перенес заседание. Как сообщают корреспонденты Суспильного, избирать меру пресечения Побережнюку будут в четверг, 19 декабря.

Напомним, что Побережнюка подозревают в злоупотреблении служебным положением. Как установило следствие, комбриг осенью 2023 года привлек 4 военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области, вместо их военной службы.

Кроме того, также журналисты в ходе собственного расследования установили, что в 211 бригаде были многочисленные издевательства, вымогательство средств и превышение полномочий от комбрига и офицеров. Сейчас следователи проверяют факты физического насилия и других противоправных действий.