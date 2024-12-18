Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Знущання, вимагання та будівництво маєтку: усе про скандал з командуванням 211 бригади

Командиру 211 бригади не обрали запобіжний захід

Олегу Побережнюку 18 грудня не змогли обрати запобіжний захід, бо його адвокат не з'явився на засідання суду. Комбриг заявив, що його адвокату потрібно зробити гемодіаліз. Відтак, Побережнюк запропонував почекати присутності захисника і відкласти засідання.

Водночас прокурор виступив проти, адже клопотань від адвоката не було. Сторона звинувачення пропонувала призначити адвоката з безоплатної правової допомоги, однак комбриг 211 бригади наполягав на тому, щоб дочекатися свого захисника.

У результаті суддя переніс засідання. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, обирати запобіжний захід Побережнюку будуть у четвер, 19 грудня.

Нагадаємо, що Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем. Як встановило слідство, комбриг восени 2023 року залучив 4 військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, замість їхньої військової служби.

Крім того, також журналісти у ході власного розслідування встановили, що у 211 бригаді були численні знущання, вимагання коштів та перевищення повноважень. від комбрига та офіцерів. Наразі слідчі перевіряють факти фізичного насилля та інших протиправних дій.