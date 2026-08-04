Об этом сообщила автор расследования Анна Калюжная, получившая ответ от Главного управления по коммуникациям ВСУ.

Что известно о проверке 225-го штурмового полка?

Согласно документу, в ходе проверки должны установить, имели ли место случаи отдачи преступных приказов, применения насилия в отношении военнослужащих, а также существование так называемых заградительных отрядов и наказания, известного как "дерево правды".

В ВСУ подчеркнули, что в случае подтверждения фактов незаконных действий виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По словам Анны Калюжной, на данный момент это единственная официальная реакция государственных органов на ее расследование. В то же время ей неизвестно об открытии правоохранительными органами уголовного производства по фактам, о которых сообщали свидетели и потерпевшие.

Напомним, скандал вокруг 225-го отдельного штурмового полка разразился в конце июля после расследования издания "Тексты". В материале речь шла о том, что командование подразделения создало так называемые заградительные отряды, приказывало стрелять по военным, отступающим без разрешения, а также о пытках и жестоком обращении с бойцами.

Бывшие военнослужащие заявили о системе наказаний, в частности о содержании в "ямах", избиениях и привязывании к "дереву правды". Также сообщалось о возможных нарушениях в отношении мобилизованных под Гуляйполем, которых, по словам свидетелей, принудительно удерживали и отправляли на штурмы, после чего часть из них пропала без вести.

Отметим, что, по данным УП, с 26 июля штурмовые полки Сухопутных войск временно перестали получать пополнение из батальонов резерва, ТЦК и переводов из других частей. Такое решение было принято по распоряжению главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в связи с проверкой Генштабом укомплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава.