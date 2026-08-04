Про це повідомила авторка розслідування Анна Калюжна, яка отримала відповідь від Головного управління комунікацій ЗСУ.

Що відомо про перевірку 225-го штурмового полку?

Згідно з документом, під час перевірки мають встановити, чи мали місце випадки віддавання злочинних наказів, застосування насильства до військовослужбовців, а також існування так званих загороджувальних загонів і покарання, відомого як "дерево правди".

У ЗСУ наголосили, що у разі підтвердження фактів незаконних дій винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

За словами Анни Калюжної, наразі це єдина офіційна реакція державних органів на її розслідування. Водночас їй невідомо про відкриття правоохоронцями кримінального провадження за фактами, про які повідомляли свідки та потерпілі.

Нагадаємо, скандал навколо 225-го окремого штурмового полку спалахнув наприкінці липня після розслідування видання "Тексти". У матеріалі йшлося про те, що командування підрозділу створило так звані загороджувальних загонів, наказувало стріляти по військових, які відступають без дозволу, а також про катування і жорстокому поводженні з бійцями.

Колишні військовослужбовці заявили про систему покарань, зокрема утримання у "ямах", побиття та прив'язування до "дерева правди". Також повідомлялося про можливі порушення щодо мобілізованих під Гуляйполем, яких, за словами свідків, примусово утримували та відправляли на штурми, після чого частина з них зникла безвісти.

Зазначимо, за даними УП, Із 26 липня штурмові полки Сухопутних військ тимчасово припинили отримувати поповнення з батальйонів резерву, ТЦК та переведення з інших частин. Таке рішення ухвалили за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого у зв'язку з перевіркою Генштабом комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу.