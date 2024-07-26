Командование 59-й бригады обвинили в "преступных приказах": в ВСУ провели проверку

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка состоялась служебная проверка и часть командования привлекли к ответственности. Проверка выявила факты решений, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью.

Проверку начали проводить после призыва парамедика Екатерины Полищук с позывным "Пташка". Она утверждала, что командир бригады отдает преступные приказы, которые повлекли гибель большого количества солдат.

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Почему проводили проверку в 59-й бригаде

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка провели служебную проверку после заявлений, что командир Богдан Шевчук якобы отдавал преступные приказы. Поэтому, проведена работа с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследованы вопросы организации выполнения боевых задач.

Рабочая группа, проводившая проверку, не выявила случаев выдачи преступных приказов. В то же время, установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью,

– сообщили в пресс-службе.

В ВСУ отметили, что приняли ряд мер, направленных на предотвращение подобных случаев. Поэтому отдельных должностных лиц командования бригады привлекли к ответственности.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сформировал рабочую группу, которую отправил на передовую для проверки ситуации в 59-ю ОМПБр. Эту группу возглавил начальник Военной службы правопорядка ВС Украины, полковник Виталий Левченко.

Рабочую группу направили после заявлений защитницы "Азовстали" Екатерины "Пташки" Полищук. Она выложила сообщение на своей фейсбук-странице, где призвала президента Владимира Зеленского провести служебное расследование в отношении действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука.

По словам "Пташки", проблемы в военном формировании начались с назначением на должность командира бригады Богдана Шевчука в апреле 2024 года. Парамедик заявила, что комбриг якобы отдавал преступные приказы, допускал сознательную халатность, пренебрегал жизнью и здоровьем личного состава, а также утверждала, что действия Шевчука привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей.