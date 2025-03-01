Двое против одного: политический деятель из США сравнил диалог Трампа и Зеленского с реслингом

Встреча президента Украины в США завершилась скандалом. Владимир Зеленский преждевременно покинул Белый дом. Переговоры с участием Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Венса и украинского лидера вышли из-под контроля.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс в США играет роль Дмитрия Медведева. Его задача – троллить всех.

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"Поэтому сейчас он так же троллил несчастного Владимира Зеленского, напав на него два на одного. Это как в реслинге: один уже истощен, а второй появляется со стулом", – сказал Юрий Рашкин.

Какова позиция Джей ди Вэнса

Он объяснил, что Джей Ди Вэнс имеет "корочку" по трампизму. Он умеет все аргументировать, ставить неудобные вопросы, пытаться направить разговор в выгодное ему русло.

"На самом деле я не знаю, во что он верит. Он меняет свою веру – это мы знаем. Но куда именно он сейчас смотрит, пока трудно предсказать. И то, что он сейчас помогает Трампу, выглядит, с одной стороны, нездорово, а с другой – методички Кремля он хорошо понимает, усваивает и продает", – сказал Юрий Рашкин.

Напоминаем, что скандал в Белом доме с участием Джей Ди Вэнса, Дональда Трампа и украинского президента произошел 28 февраля во время встречи по соглашению о полезных ископаемых. После перепалки между президентами Зеленский покинул Белый дом, не подписав соглашение.

Он добавил, что у Джей Ди Венса, вероятно, есть финансовые интересы в России. Американцы это видят, но пока он не настолько открыто но пока что он не настолько открыто демонстрирует пророссийскую позицию, как Дональд Трамп.