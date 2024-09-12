"О приватности здесь не слышали": в школе в Днепре разгорелся скандал из-за "открытых" уборных

В 121-й школе в Днепре произошел масштабный скандал. В детских уборных нет ни кабинок, ни перегородок, а унитазы стоят рядом друг с другом без крышек.

Об этом рассказали в местных пабликах. Родители возмущены, потому что дети терпят домой, лишь бы только не ходить в туалет в школе.

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Дети вынуждены ходить в туалет только дома

Как вы уже поняли, о приватности здесь не слышали! Интересно, директор школы сама бы сходила в такую уборную?

– пишут в местных пабликах.

Родители утверждают, что состояние туалетов не изменилось со времен их обучения в этой школе.

"Ребенок домой приходит после четырех уроков и бежит сразу в туалет. Говорит там, в школе, невозможно ходить. И укрытие там такое себе", - рассказала одна из мам.

Вся школа имеет только одну кабинку на третьем этаже, однако она не закрывается.

Также выяснилось, что аналогичная проблема с туалетами наблюдается не только в 121 школе. Например, в 44-й гимназии, где в этом году на ремонт было выделено почти 900 тысяч гривен из городского бюджета, между унитазами установлены только перегородки – дверей нет.

Туалет в 121-й школе в Днепре / социальные сети

После огласки школа на инцидент отреагировала.

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета сообщили изданию ТСН.ua, что в курсе ситуации с туалетами в школе №121.

На вопрос о причинах такого состояния туалетов, в департаменте объяснили, что ранее проводили собрание с родительскими советами, на которых выявили необходимость критического ремонта в ряде городских школ. По словам начальника отдела материально-технического обеспечения Александра Аджимяна, в 2020-2021 годах был выполнен ремонт в 67 школах, и работы планировалось продолжить. Однако, как утверждает он, начало полномасштабной войны внесло коррективы в эти планы.

"Главные задачи сейчас – это установка окон после "прилетов". Соответственно, мы выбираем в рамках того финансирования, которое, есть. К сожалению, многие люди забыли, что на период войны есть уменьшение ресурсов, как финансовых, так и трудовых ресурсов, у тех же подрядных организаций, исполнителей, заводов изготовления окон – есть и такие проблемы", – добавил он.

Скандалы со школьными туалетами