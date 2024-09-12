Про це розповіли у місцевих пабліках. Батьки обурені, бо діти терплять додому, аби тільки не ходити в туалет у школі.
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Діти вимушені ходити до туалету тільки вдома
Як ви вже зрозуміли, про приватність тут не чули! Цікаво, директорка школи сама б сходила в таку вбиральню?
– пишуть у місцевих пабліках.
Батьки стверджують, що стан туалетів не змінився з часів їхнього навчання в цій школі.
"Дитина додому приходить після чотирьох уроків і біжить одразу до туалету. Каже там, у школі, неможливо ходити. Та й укриття там таке собі", — розповіла одна з мам.
Вся школа має лише одну кабінку на третьому поверсі, проте вона не замикається.
Також з'ясувалося, що аналогічна проблема з туалетами спостерігається не лише у 121 школі. Наприклад, у 44-й гімназії, де цього року на ремонт було виділено майже 900 тисяч гривень із міського бюджету, між унітазами встановлено лише перегородки – дверей немає.
Вбиральня у 121-й школі у Дніпрі / соціальні мережі
Після розголосу школа на інцидент відреагувала.
У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради повідомили виданню ТСН.ua, що в курсі ситуації з туалетами у школі №121.
На запитання щодо причин такого стану туалетів, у департаменті пояснили, що раніше проводили збори з батьківськими радами, на яких виявили необхідність критичного ремонту у низці міських шкіл. За словами начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Олександра Аджимяна, у 2020-2021 роках було виконано ремонт у 67 школах, і роботи планувалося продовжити. Однак, як стверджує він, початок повномасштабної війни внесло корективи до цих планів.
"Головні завдання зараз – це встановлення вікон після "прильотів". Відповідно, ми обираємо в рамках того фінансування, яке, є. На жаль, багато людей забули, що на період війни є зменшення ресурсів, як фінансових, так і трудових ресурсів, у тих же підрядних організацій, виконавців, заводів виготовлення вікон – є і такі проблеми", – додав він.
Скандали зі шкільними туалетами
- У деяких червоноградських школах в кабінках туалетів немає дверей. За словами батьків, дівчатка соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці, ба навіть зняти на камеру.
- У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму. Однокласники відразу забили на сполох. Тому вчителі витягнули школяра з ями. Водночас у місцевому відділі освіти інцидент заперечують і кажуть, що він просто вступив ногою у фекалії.
- Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що в Україні нарахували понад 440 закладів освіти без внутрішніх вбиралень.