Как отмечает издание Euronews, Антонио Таяни во время публичного выступления посоветовал мужчинам жениться на тех, кто носит длинные наряды. Чиновник пояснил, что такие женщины более надежны, серьезны и станут хорошими матерями.

Как отреагировало общество?

Высказывания министра мгновенно осудили оппозиционные партии, профсоюзы и даже Итальянская епископская конференция.

Сенаторши сразу от нескольких политических сил собрались в здании парламента в юбках выше колена.

Идею такого флешмоба предложила лидер фракции "Italia Viva" Раффаэлла Пайта.

Это акт свободы, чтобы заявить, что мы свободны одеваться так, как хотим,

– подчеркнула Пайта.

Она добавила, что женщины имеют право делать любой выбор относительно своего внешнего вида, не опасаясь осуждения со стороны мужчин.

К протесту присоединились и некоторые мужчины. В частности, член городского совета Флоренции Андреа Чулли опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором он изображен в юбке.

Тем временем в соцсетях начали массово распространять отфотошопленные изображения самого Таяни в женской одежде.

Извинения и реакция премьер-министра

Столкнувшись с яростной критикой, глава МИД был вынужден извиниться. "Мне очень жаль, что некоторые мои высказывания, вырванные из контекста гораздо более обширной речи, были неправильно поняты", – заявил Таяни. Он заверил, что никогда не имел намерения оскорблять женщин.

В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала не делать из этого трагедии. Она назвала слова своего министра просто неуклюжей фразой, которой не стоит уделять столько внимания.

Громкие скандалы прошлого

Стоит отметить, что итальянские политики не впервые попадают в подобные ситуации. В 2023 году бывший партнер Мелони Андреа Джамбруно в эфире телевидения заявил, что женщины якобы могут избежать изнасилования, если не будут сильно напиваться.

А перед этим местный суд вызвал волну гнева, оправдав школьного уборщика за домогательства к 17-летней ученице лишь потому, что они длились менее десяти секунд.