Як зазначає видання Euronews, Антоніо Таяні під час публічного виступу порадив чоловікам одружуватися з тими, хто носить довге вбрання. Урядовець пояснив, що такі жінки є надійнішими, серйознішими та стануть хорошими матерями.

Як відреагувало суспільство?

Висловлювання міністра миттєво засудили опозиційні партії, профспілки та навіть Італійська єпископська конференція.

Сенаторки одразу від кількох політичних сил зібралися в будівлі парламенту у спідницях вище коліна.

Ідею такого флешмобу запропонувала лідерка фракції "Italia Viva" Раффаелла Пайта.

Це акт свободи, щоб заявити, що ми вільні одягатися так, як хочемо,

– підкреслила Пайта.

Вона додала, що жінки мають право робити будь-який вибір щодо свого зовнішнього вигляду без страху наразитися на осуд з боку чоловіків.

До протесту долучилися й деякі чоловіки. Зокрема, член міської ради Флоренції Андреа Чуллі опублікував згенероване штучним інтелектом фото, де він зображений у спідниці.

Тим часом у соцмережах почали масово поширювати відфотошоплені зображення самого Таяні в жіночому одязі.

Вибачення та реакція прем'єрки

Зіткнувшись із шаленою критикою, глава МЗС був змушений перепросити. "Мені дуже прикро, що деякі мої висловлювання, вирвані з контексту набагато ширшої промови, були неправильно зрозумілі", – заявив Таяні. Він запевнив, що ніколи не мав наміру ображати жінок.

Водночас прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала не робити з цього трагедії. Вона назвала слова свого міністра просто незграбною фразою, якій не варто приділяти стільки уваги.

Гучні скандали минулого

Варто зазначити, що італійські політики не вперше потрапляють у подібні ситуації. У 2023 році колишній партнер Мелоні Андреа Джамбруно в телеефірі заявив, що жінки нібито можуть уникнути зґвалтування, якщо не будуть сильно напиватися.

А перед цим місцевий суд викликав хвилю гніву, коли виправдав шкільного прибиральника за домагання до 17-річної учениці лише через те, що вони тривали менше ніж десять секунд.