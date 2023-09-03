Присутствовавшие были в шоке. В то же время Липовецкий не остановился и продолжил пробивать дно своим словесным потоком. Сначала он пожелал людям "здоровье и благополучие". Что здесь плохого, спросите вы? Да ничего, если бы не продолжение.

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Желаю Божьей благодати, которая нам нужна ежедневно для того, чтобы мы могли нормально, спокойно перенести все те трудности, которые нам послал сегодня наш родственник или наш брат старший и дал нам задуматься над нашей жизнью, правильно или неправильно двигаемся,

– заявил староста.

Староста Ворзеля пробил дно: смотрите видео из сети

"Братские народы" – тупой фейк российской пропаганды

Такому дословному повторению кремлевской методички позавидовали бы даже российские топ-пропагандисты. Хотим напомнить господину Липовецкому, что первому упоминанию об Украине – более 8 веков. В то время на болотах так называемого "старшего брата" еще выли волки. Между тем впоследствии именно российская пропаганда придумала фейк о так называемых "братские народы", не имеющий ничего общего с реальностью.

Как Ворзель пережил оккупацию

Липовецкий говорит о "негараздах". Однако в реальности российская оккупация превратила жизнь Ворзеля в настоящий ад. Захватчики убивали местных жителей. Их хоронили у домов. Люди вспоминают, что среди убитых – целые семьи.

После освобождения Ворзеля от российских захватчиков на дорогах фиксировались расстрелянные автомобили. Местные жители были вынуждены носить на себе и крепить у жилищ белые тряпки. В Ворзель оккупанты вошли в первые дни полномасштабного вторжения. В колонне было около 50 единиц техники. Техника стояла практически возле каждого дома.

Люди скрывались от захватчиков в подвалах. Россияне бросали туда дымовые шашки. Живые были вынуждены ночевать рядом с умершими.