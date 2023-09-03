Присутні були шоковані. Водночас на цьому Липовецький не зупинився й продовжив пробивати дно своїм словесним потоком. Спершу він побажав людям "здоров'я та благополуччя". Що тут поганого, запитаєте ви? Та нічого, якби не продовження.

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Бажаю Божої благодаті, яка нам потрібна щоденно для того, щоб ми могли нормально, спокійно перенести всі ті труднощі, які нам послав сьогодні наш родич чи наш брат старший і дав нам задуматися над нашим життям, чи ми правильно чи неправильно рухаємося,

– заявив староста.

Староста Ворзеля пробив дно: дивіться відео з мережі

"Братні народи" – тупий фейк російської пропаганди

Такому дослівному повторенню кремлівської методички позаздрили б навіть російські топ-пропагандисти. Хочемо нагадати пану Липовецькому, що першій згадці про Україну – понад 8 століть. У той час на болотах так званого "старшого брата" ще вили вовки. Тим часом згодом саме російська пропаганда вигадала фейк про так звані "братні народи", який не має нічого спільного з реальністю.

Як Ворзель пережив окупацію

Липовецький говорить про "негаразди". Однак в реальності російська окупація перетворила життя Ворзеля у справжнє пекло. Загарбники вбивали місцевих жителів. Їх ховали біля будинків. Люди пригадують, що серед убитих – цілі родини.

Після звільнення Ворзеля від російських загарбників на дорогах фіксували розстріляні автомобілі. Місцеві жителі були змушені носити на собі та кріпити біля осель білі ганчірки. У Ворзель окупанти зайшли у перші дні повномасштабного вторгнення. У колоні було близько 50 одиниць техніки. Техніка стояла фактично біля кожного будинку.

Люди ховалися від загарбників у підвалах. Росіяни кидали туди димові шашки. Живі були змушені ночувати поруч із померлими.