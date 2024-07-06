"Если придут мужчины, я предпочту их": в киевском метро женщину отговаривали от работы

Нино Назарова рассказала, что она пришла на собеседование в депо "Оболонь". Там в отношении женщин на должности машинистки шутили.

Женщина была одной из трех кандидаток, которые пришли на собеседование из-за набора женщин на курсы машинисток электропоездов.

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Что известно о собеседовании в депо "Оболонь"

Нино рассказала, что перед собеседованием начальник депо встретил кандидаток лично на проходной.

Удивился, что нас только трое. Все остальные мужчины также удивились нашему приходу, бросали шуточки – и к этому я была готова и особо не обращала внимание. Я понимала, что в их коллективе машинистов, электриков никогда не было женщин, поэтому без этих жирных шуток не обойдется,

– рассказала Нино Назарова.

Она вспомнила, что их повели в кабинет для обучения, где инструкторы-машинисты рассказали специфику работы, расписание.

Далее должна была быть практическая часть. Тогда начальник депо, по словам Нино, сказал, мол, организовать все так, чтобы "девочки попробовали покрутить что-то специальным ключом под вагоном, чтобы понимали, как это трудно и грязно".

Да, там грязно, но самая маленькая из нас покрутила без особых проблем,

– вспомнила Нино.

Она говорит, что потом они проехались в кабине машиниста вместе с инструкторами.

"Там нам показали, как что работает и объясняли, в чем будет заключаться работа. Инструкторы делились опытом и давали советы – никто не говорил, что женщинам это не по силам. Начальника с нами не было", – отметила кандидат.

По ее словам потом кандидаток повели к начальнику в кабинет и он рассказывал, что женщины не могут учить физику, механику. Их "нет, где класть спать в ночные смены". По словам Нино, он сказал, что не сможет учить женщин, потому что "не сможет их материть".

Я буду с вами честным: вся эта история с набором женщин политическая и не имеет ничего общего с реальностью. Я женщин брать не хочу. Вон в другом депо взяли женщину учиться – так она в кабину залезть не может и плачет, когда ей двойку ставят. Вы должны понимать, что если придут мужчины, я предпочту их. Не обижайтесь,

– Нино пересказала разговор начальника в конце собеседования.

В свою очередь в пресс-службе Киевского метрополитена заявили, что, увидев сообщение Нино, начали обрабатывать заявленную там информацию.

"Мы провели общую встречу, где обсудили ситуацию не только с оболонским депо, но и со всеми депо в целом. Подчеркнули важность надлежащей коммуникации. Точно мы не можем определить все детали упомянутого диалога, но такая ситуация неприемлема. Мы уже работаем над улучшением коммуникации с нашими специалистами по трудоустройству", – заверили в метро.

В метрополитене заявили, что работник, который проводил собеседование, "осознает, что таких ситуаций не должно быть, и мы все работаем над улучшением коммуникации".

Там объяснили, что собеседование с Нино проводил заместитель оболонского депо. В то же время заверили, что увольнять никого не будут, потому что стремятся улучшить коммуникацию и предотвратить повторение подобных случаев.