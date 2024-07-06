Жінка була однією з трьох кандидаток, які прийшли на співбесіду через набір жінок на курси машиністок електропоїздів.

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Що відомо про співбесіду в депо "Оболонь"

Ніно розповіла, що перед співбесідою начальник депо зустрів кандидаток особисто на прохідній.

Здивувався, що нас тільки троє. Усі інші чоловіки також здивувалися нашому приходу, кидали жартики – та до цього я була готова та особливо не звертала увагу. Я розуміла, що в їхньому колективі машиністів, електриків ніколи не було жінок, тому без цих масних жартів не обійдеться,

– розповіла Ніно Назарова.

Вона пригадала, що їх повели у кабінет для навчання, де інструктори-машиністи розказали специфіку роботи, розклад.

Далі мала бути практична частина. Тоді начальник депо, за словами Ніно, сказав, мовляв, організувати все так, щоб "дєвочкі попробували покрутити щось спеціальним ключем під вагоном, щоб розуміли, як то важко і брудно".

Так, там брудно, але найменша з нас покрутила без особливих проблем,

– пригадала Ніно.

Вона каже, що потім вони проїхались у кабіні машиніста разом з інструкторами.

"Там нам показали, як що працює і пояснювали, в чому полягатиме робота. Інструктори ділилися досвідом і давали поради – ніхто не казав, що жінкам це не до снаги. Начальника з нами не було", – зауважила кандидатка.

За її словами потім кандидаток повели до начальника в кабінет і він розповідав, що жінки не можуть вчити фізику, механіку. Їх "немає, де класти спати в нічні зміни". За словами Ніно, він сказав, що не зможе вчити жінок, бо "не зможе їх матюкати".

Я буду з вами чесним: вся ця історія з набором жінок політична і не має нічого спільного з реальністю. Я жінок брати не хочу. Он в іншому депо взяли жінку вчитися – так вона в кабіну залізти не може і плаче, коли їй двійку ставлять. Ви маєте розуміти, що якщо прийдуть чоловіки, я віддам перевагу їм. Не ображайтеся,

– Ніно переповіла розмову начальника вкінці співбесіди.

Своєю чергою в пресслужбі Київського метрополітену заявили, що, побачивши допис Ніно, почали опрацьовувати заявлену там інформацію.

"Ми провели загальну зустріч, де обговорили ситуацію не тільки з оболонським депо, а й з усіма депо загалом. Наголосили на важливості належної комунікації. Достеменно ми не можемо визначити всі деталі згаданого діалогу, але така ситуація є неприйнятною. Ми вже працюємо над покращенням комунікації з нашими фахівцями з працевлаштування", – запевнили в метро.

У метрополітені заявили, що працівник, який проводив співбесіду, "усвідомлює, що таких ситуацій не повинно бути, і ми всі працюємо над покращенням комунікації".

Там пояснили, що співбесіду з Ніно проводив заступник оболонського депо. Водночас запевнили, що звільняти нікого не будуть, бо прагнуть покращити комунікацію та запобігти повторенню подібних випадків.